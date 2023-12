Foto – Fotolia

15 padomi, kā izcept ideālas plānās pankūkas







Lai plānās pankūkas vienmēr izdotos tā, kā iecerēts, jāievēro vairāki vienkārši, taču svarīgi principi.

1. Pirms mīklas gatavošanas izsijā miltus. Jēga – ne tikai maksimāli attīrīt miltus no piemaisījumiem un salipumiem, bet arī maksimāli piesātināt tos ar gaisu, kas piešķir mīklai vieglumu.

2. Sajaucot pienu un olas, abām sastāvdaļām jābūt istabas temperatūrā. Tāpēc vērts olas jau iepriekš izņemt no ledusskapja, bet pienu – nedaudz uzsildīt.

3. Vispirms jāsajauc šķidrās sastāvdaļas – piens un ar cukuru un sāli sakultas olas. Tikai pēc tam pakāpeniski pieber iepriekš izsijātus miltus, katru reizi mīklu kārtīgi samaisot, lai neveidotos kunkuļi.

4. Pirms cepšanas mīklai pievieno ēdamkaroti augu eļļas un kārtīgi samaisa. Mīkla iznāks elastīgāka, bet pankūkas nelips pie pannas.

5. Mīkla nedrīkst būt ne pārāk bieza, ne pārāk šķidra. Konsistences ziņā ideāla pankūku mīkla atgādina šķidru krējumu.

6. Zeltainu pankūciņu labākais draugs ir čuguna panna, jo tā vienmērīgi sakarst un ilgi tur siltumu.

7. Pannu ieziež ar nelielu daudzumu eļļas. Tas ir svarīgi: taukvielas jālieto pavisam nedaudz, citādi pankūkas būs pārāk taukainas. Lai nekļūdītos, var izmantot silikona kulinārijas otu. Pannas iekšējo virsmu jāapziež pilnībā, bet tā, lai neveidotos notecējumi.

8. No tā, cik mīklas uzliets uz pannas, atkarīgs, cik plānas un maigas izdosies pankūkas. Tāpēc vērts atrast ideālo kausiņu mīklas uzliešanai uz konkrētas pannas un vienmēr izmantot tikai to. Pannas centrā uzlej nedaudz mīklas un vairākas reizes paliec to uz sāniem, lai vienmērīgi pārklātu visas virsmas.

9. Pankūkas cep uz ļoti karstas pannas. Pirmā pankūka bieži ir kunkuļaina, jo panna nav vēl pietiekami sakarsusi.

10. Lai pankūkas nepārkaltētu, negaidi, kamēr apakša kļūst šokolādes brūna: apgriez pankūku, kad tā ir zeltaina.

11. Izmanto plānu koka lāpstiņu: atšķirībā no metāla lāpstiņas, tā nepārplēsīs plānās pankūciņas un nesabojās pannas pārklājumu.

12. Neatstāj pankūkas bez pieskatīšanas! Ar katru jaunu pankūku panna būs sakarsusi vēl vairāk, tāpēc katras jaunas pankūkas izcepšanai vajadzēs mazāk laika. Pietiek uz mirkli paiet malā, kad pankūka momentā piedegs.

13. Lai pankūkas izceptu ātrāk, izmanto uzreiz divas pannas – jo ātrāk tiksi galā ar cepšanu, jo drīzāk taviem viesiem būs iespēja panašķēties ar svaigi ceptajām pankūciņām.

14. Gatavās pankūkas liec uz šķīvja kaudzītē, katru pirms tam apziežot ar saldkrējuma sviestu.

15. Nebaidies eksperimentēt ar pildījumiem! Feihoja un krējums, āboli un kanēlis, banāns un citrons – izdomā arvien jaunus variantus.