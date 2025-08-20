FOTO. Ne pazīt vairs! Rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska mainījusi vizuālo tēlu 6
Rakstniece savu 56 gadu jubileju sagaidījusi slaidāka un ar jaunu matu krāsu, vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.
Jautāta par sava lieliskā izskata noslēpumu, Dace žurnālam atbild: “Kādu laiku nepiekrāsoju sirmos matus, ļāvu tiem būt tādiem, kā ir, un staigāju ar īsu matu griezumu. Taču nu pārkrāsoju matus blondā tonī, kāds man bija jaunībā. Tāda ir mana dabiskā matu krāsa.”
Savukārt, slaidāka Dace kļuvusi, jo pilnībā atteikusies no maizes un ikdienā piedomā pie tā, ko lieto uzturā.
Par savu veselīgo dzīvesveidu Dace iepriekš vēstījusi arī sociālajos tīklos.