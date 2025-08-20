#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

FOTO. Lana Del Ray īsi pirms kāzu gadadienas parāda kādu īpašu piemiņu no precībām 0

20. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Amerikāņu dziedātāja Lana Del Rey (īstajā vārdā Elizabete Granta) pirms savas pirmās kāzu gadadienas ar aligatoru tūres gidu Džeremiju Dufrēnu publiski parādījusi retu piemiņu no kāzām, raksta DailyMail.com.

Viņi apprecējās pērn 26. septembrī.

40 gadus vecā māksliniece dalījās ar attēlu, kurā redzama grezna rozes piespraude un balts mežģīņu paliktnītis ar sarkanām izšūtām viņu iniciāļiem “L & J”. Dziedātāja arī atrādīja savu laulības gredzenu.

Del Reja saviem 65,9 miljoniem sekotāju parādīja arī izplūdušu foto ar vīra laivu, kuru viņš regulāri vada Luiziānā, tūristiem piedāvājot izbaudīt aligatoru kompāniju un asas izjūtas!

“Es esmu pateicīga viņam… Redzot, kā mans producents Džeks Antonofs skatās uz savu sievu Mārgaretu [Kvoleju], es sapratu, cik īpaša var būt laulība. Viņš ir viens no iemesliem, kāpēc tik ilgi gaidīju un kāpēc satiku savu brīnišķīgo vīru,” Lana sacīja intervijā Variety.

