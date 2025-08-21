#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Spēj iejusties otra cilvēka ādā: tiek uzskatīts, ka šajos četros datumos dzimst visempātiskākie cilvēki

18:06, 21. augusts 2025
Ir cilvēki, kuru klātbūtne vienmēr atstāj iespaidu. Viņi dziedina, mierina un iedvesmo apkārtējos, pat necenšoties. Šie cilvēki spēj sajust citu emocijas tik dziļi, it kā tās būtu viņu pašu – viņi ir īsti empātijas meistari. Numerologi un astrologi uzsver, ka īpaši spēcīgi ar šo spēju tiek apveltīti cilvēki, kas dzimuši šajos četros datumos.

Empātija ir spēja iejusties otra cilvēka ādā un saprast viņa domas un jūtas. Empātisks ir tāds cilvēks, kuram piemīt spēja rezonēt ar citiem cilvēkiem dažādos līmeņos. Pateicoties šai spējai, viņš precīzi spēj sajust viņu emocionālo labsajūtu.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

