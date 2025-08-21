#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Dziedātāja Diona Liepiņa Mārtiņam Freimanim veltī dziesmu “Eņģeļu zēns”.
19:08, 21. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Dziedātāja un šova “X faktors” dalībniece Diona Liepiņa sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies ar visai nepatīkamu pieredzi. Viņas speciāli Eirovīzijas nacionālajai atlasei “Supernova” gatavotā dziesma tikusi nopludināta internetā, tādējādi padarot to par nederīgu konkursam.

“Es varētu tagad bimbāt un man ir super smagi, bet es cenšos saņemt visus pēdējos spēkus un izbrist cauri arī šiem dubļiem, jo es mīlu mūziku, es mīlu to, ko es daru,” tā savus sekotājus uzrunā Diona.

Viņa stāsta, ka agri no rīta saņēmusi ziņu no kāda mūziķa, ka viņas vēl neizdotā, taču “Supernovas” konkursam paredzētā dziesma, bez viņas piekrišanas, atrodama “Youtube” platformā. Diona atzīst, ka uzreiz ir sapratusi, kurš to ir publicējis. Viņa ir pārliecināta, ka dziesmu nopludinājis producents, ar kuru kopīgi Diona šo dziesmu veidojusi. Viņa norāda, ka tas darīts, iespējams, ar nolūku atriebties.

Taču “Supernovas” nolikums paredz, ka, ja dziesma ir publiskota pirms 1. septembra, tā vairs nav derīga iesniegšanai konkursā.

“Ieguldīju vairākus mēnešus darba, laiku, naudu. Ir finansiāli zaudējumi, mani nervi tika čakarēti visu laiku. Piedzīvoju emocionālo vardarbību, šantāžas, manipulācijas. Kad nepiekritu mūzikas producenta privātajām prasībām un norādījumiem, dziesma tika nopludināta,” stāsta dziedātāja.

Diona neatklāj producenta vārdu, jo, kā norāda pati Diona, šī producenta brālis ir Latvijā labi pazīstams mūziķis, un viņa pati nevēlas krist līdz šī producenta līmenim.

Neskatoties uz notikušo, Diona saglabā optimismu. Viņa plāno jaunus projektus, uzskata piedzīvoto par mācību un aicina citus būt uzmanīgiem, jo svarīgi ir uzturēt līgumiskās saistības un nepaļauties tikai uz uzticēšanos.

