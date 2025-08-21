Karali Čārlzu III atkal piemeklējušas nelaimes, šoreiz tiek saukti palīgā visi iespējamie dienesti 0
Karaļa Čārlza lauku rezidence Sandringemā kļuvusi par jaunāko upuri masīvam iršu uzliesmojumam – tūristi brīdināti par īpaši aktīvu kukaiņu sezonu, raksta The Sun.
Šī pavasara sausums bijis lielākais 50 gadu laikā, radot ideālus apstākļus, lai vairotos.
Karaliskais personāls spiests nosegt visas teritorijā esošās atkritumu tvertnes un izvietot brīdinājuma zīmes ap Sandringemas namu Norfolkas īpašumā.
Daļa konteineru tika apsegtas ar audumu, bet īpašumā izvietoti arī speciāli plastmasas slazdi, kas kukaiņus noķer un vēlāk ļauj tos atbrīvot citur.
Zīmes 20 000 akru plašajā īpašumā vēsta: “Lūdzu, ņemiet vērā, ka šobrīd šajā teritorijā ir augsta iršu aktivitāte.”
Kāds tuvu stāvošs cilvēks karalim atzina: “Karalis Čārlzs ir pazīstams ar savu mīlestību pret dabu un augiem, taču visi saprot, ka pārāk daudz iršu var radīt problēmas apmeklētājiem. Irši ir svarīga ekosistēmas daļa, un neviens nevēlas tiem kaitēt. Tomēr šogad to skaits ir neparasti liels – tāpēc tas ir izaicinājums.”
Jūlijā muižas darbiniekiem nācās izsaukt kaitēkļu apkarošanas dienestu, lai tiktu galā ar vismaz trim iršu ligzdām Karaliskajā zirgu audzētavā Sandringemā.