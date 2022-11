Pirmā Saeimas sēde. Arhīva foto

Pirms 100 gadiem plkst. 12 dienā stājās spēkā Latvijas Republikas Satversme







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 100 gadiem plkst. 12 dienā stājās spēkā Latvijas Republikas Satversme, savas pilnvaras nolika Latvijas priekšparlaments – Satversmes sapulce – un uz pirmo sēdi sanāca 1. Saeimas 100 deputāti, turklāt tas notika pēc 1921. gada ugunsgrēka īsā laikā atjaunotajās un īpaši Latvijas parlamentam piemērotajās agrākā Vidzemes bruņniecības nama telpās Jēkaba ielā 11.

Tiesa, faktiski to atklāšana bija notikusi 1922. gada 3. novembrī, kad uz pēdējo sēdi pārbūvētajā namā pulcējās Satversmes sapulce. Saeimas darba sākumu ar svinīgo uzrunu tieši plkst. 12 pasludināja Satversmes sapulces priekšsēdētājs Jānis Čakste.

Daugavā iepretī Rīgas pilij karakuģis “Virsaitis” Satversmes iestāšanos atzīmēja ar 20 salūta šāvieniem. Sabiedrībai brīdis saistījās ar lielu saviļņojumu un cerībām, ka tagad viss notiks tikai uz labu un vienotā darbā sāksies īstā Latvijas valsts veidošana.

“Nacionālisms un demokrātija – tās ir divas idejas, kurām jāvalda Saeimā. Valsts varai jāatrodas rokās, kuras nenodos šīs lielās idejas, uz kurām vien var augt un liela kļūt Latvijas valsts. Ar Saeimu jāiestājas jaunam laikam Latvijā: tautas tiesību laikmetam. Tas būs Latvijas iekšējās izbūves laiks ar vienīgo pamatdomu: lai tauta būtu likumdošanas, valsts varas – un visa valsts darba vienīgais avots un mēraukla,” “Jaunākajās Ziņās” todien rakstīja publicists Artūrs Kroders.

Galvaspilsēta Rīga bija greznota karogiem, baznīcās noturēja pateicības dievkalpojumus, izsludināja amnestiju. Pirmā Saeimas darba diena pagāja, ievēlot Saeimas prezidiju, sekretārus, Mandātu komisiju un vēl piecas komisijas. Par pirmo Saeimas priekšsēdētāju kļuva sociāldemokrāts, advokāts Fridrihs Vesmanis.

Par viņa vietniekiem apstiprināja Arturu Alberingu no Latviešu zemnieku savienības un sociāldemokrātu – mazinieku Andreju Petrevicu. Viens no pirmajiem darbiem, ar ko nācās nodarboties Mandātu komisijai un Saeimas locekļiem, bija sūdzības par vēlēšanu gaitā it kā notikušajiem pārkāpumiem. Pirmo sēdi slēdza plkst. 15 dienā, lai atkal pulcētos 10. novembrī.