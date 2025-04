Foto: pol/scanpix/Edijs Pālens/leta

200 tūkstoši dolāru vai principi? Tiesību studenti liek uz spēles nākotni Trampa dēļ







Prezidenta Donalda Trampa uzbrukumi lielākajiem juridiskajiem birojiem ir sašķēluši tiesību nozari līdz pat tās jaunākajiem pārstāvjiem: studentiem, kuri domā par savu nākotni, raksta Politico.

Tuvojoties vasarai, juridiskie biroji aktivizē personāla atlasi augstskolās, cenšoties piesaistīt pirmā kursa studentus nākotnes vasaras praktikantu vietām, kas var novest pie pilna laika darba ar sākuma algu pāri 200 000 ASV dolāriem gadā pēc absolvēšanas.

Daudziem šī brīža tiesību studentiem biroji, kas ir apstrīdējuši Trampa izpildrīkojumus tiesā vai publiski pauduši atbalstu šīm prāvām, šķiet pievilcīgāki darba devēji nekā tie, kas ir noslēguši vienošanās ar administrāciju, norāda studenti, personāla atlases speciālisti un juristi, kuri iesaistīti atlases procesā, un kurus uzrunāja Politico.

Un tie nav tikai pirmkursnieki, kas pārdomā, kur vēlas strādāt šovasar. Daži trešā kursa studenti, kuri jau ir ieguvuši darba piedāvājumus no firmām, kas pakļāvās prezidentam, tagad pārdomā savas iespējas, sacīja divi avoti no lielajiem birojiem.

“Esmu pirmo reizi redzējis, ka kaut kas tāds notiek,” sacīja kāda biroja partnertiesīgais jurists, kura birojs apstrīd Trampa rīkojumu. Viņš vēlējās palikt anonīms, lai varētu brīvi runāt par atlasi.

Iestāšanās par juridisko profesiju un tiesiskumu ir devusi dažiem birojiem popularitāti studentu vidū, norāda Ņujorkā bāzētais juristu atlases speciālists Braisons Malkolms.

“Studenti nav akli uzticīgi katrai firmai,” sacīja Malkolms. “Tās firmas, kuru juristi šobrīd ar lepnumu tur strādā… tas noteikti izpaužas, runājot ar studentiem, un viņi biežāk izvēlas šīs vietas.”

Kopš februāra Tramps vairākkārt izmantojis izpildrīkojumus, lai sodītu firmas, kas ir pārstāvējušas viņa politiskos pretiniekus, iesūdzējušas tiesā viņa sabiedrotos vai nodarbinājušas viņa kritiķus.

Līdz šim trīs biroji — Perkins Coie, WilmerHale un Jenner & Block — ir apstrīdējuši šos rīkojumus tiesā un panākuši to, ka tiesas bloķē vairākas to daļas, kuras liedza šīm firmām piekļuvi valdības līgumiem un būtiski ierobežoja to iespējas pārstāvēt klientus, kuri sadarbojas ar valdību.