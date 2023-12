“33 gadu vecumā uzzināju, ka pareizi ir “arīdzan”, nevis “arīdzen””. Bāriņi nav naktslokāli. Tūgadiņ – tāgadiņ. Kādas novēlotas atklāsmes ir skārušas Tevi?

Kāda smieklīga dalīšanās ar savu pieredzi izvērtusies socvietnē “X”, kur lietotājs @uldisz lūdzis dalīties lasītājus ar saviem mazajiem kauniem vai vienkārši smieklīgām lietām, par kurām visu mūžu ir bijusi svēta pārliecība, ka ir šādi un ne savādāk. Viņa piemērs ir “arīdzan” un “arīdzen”, viņš tikai 33 gadu vecumā uzzinājis, kurš ir pareizais variants. Diskusijas dalībnieku atbildes ir tādas, ka jāsmejas līdzi balsī. Katram noteikti ir kāda tāda lieta – padalies ar to LA.lv komentāros.

Es šito nupat no tevis uzzināju 🤣🤣

Pirms dažiem gadiem no Austrumu studentiem uzzināju, ka šerbets ir (ne tikai našķis), bet dzēriens, tāda kā mājās gatavota limonāde

Tā nu nekādi nevar sanākt "tāda pati" kļūda. "Šerbets" ir vēsturiski pareizi, no vācu "Scherbett", turku "şerbet", persiešu "šerbet", kamēr "Īslande" ir latviešu valodnieku svaigs izdomājums, kuru citās valodās neatradīsi.

No kā tad?

Par to “visi duss nomodā” man tas pats 😁

Visus 28 gadus domāju, ka dziesmas Mad world tekstā ir “sit at Nissan” nevis sit and listen” 🙈

