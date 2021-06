Publicitātes foto

5 noderīgi padomi, kā izvēlēties putekļu sūcēju robotu







Putekļu sūcēji roboti ir ļoti lietderīgi mājsaimniecības rīki. Tie ļauj mums ietaupīt laiku un enerģiju, padarot mājokli sakoptu, kamēr mēs esam aizņemti ar citiem darbiem, vai pat atrodamies ārpus mājas.

Ja lēmums iegādāties savu “robotiņu” ir pieņemts, nepieciešams apsvērt dažādus aspektus, lai lielajā piedāvājumu klāstā izvēlētos sev piemērotāko. Lai palīdzētu, piedāvājam 5 padomus, kā izvēlēties putekļu sūcēju robotu:

1. Iekārtas jauda

Iespējams “sūkšanas” spēks ir nozīmīgākais parametrs, pēc kura būtu jāizvēlas putekļu sūcēji. Tāpat kā tradicionālie, arī putekļu sūcēji roboti pieejami ar dažādu jaudu jeb spiediena spēku, ko putekļu sūcēji rada sūcot. Jo lielāka jauda, jo vairāk smalko daļiņu un lielākus gružus putekļu sūcējs spēs iesūkt.

Jo īpaši svarīgi izvēlēties pēc iespējas jaudīgāku putekļu sūcēju ir tiem, kam mājās ir biezāki paklāji. Lai izsūktu putekļus un netīrumus no spraugām starp paklāja šķiedrām, nepieciešama daudz lielāka jauda, nekā, ja tiek tīrītas, piemēram, lamināta grīdas.

2. Putekļu sūcēju robotu filtru tipi

Viens no lielākajiem ieguvumiem regulāri tīrot grīdas, kā to dara putekļu sūcēji roboti, ir tieši tīrāks gaiss mājoklī. Lai izvairītos no tā, ka tīrot paceļas vēl vairāk putekļu, putekļu sūcēji aprīkoti ar gaisa filtriem. Vēlams iegādāties putekļu sūcējus ar HEPA filtriem. Šādi filtri spēj sagrābt līdz pat 99,97% gaisa cieto daļiņu, kas ir tikai 0,3 mikronus lielas, atbrīvojot mājokli no putekļiem, alergēniem.

3. Tvertnes izmērs

Atkarībā no tā, cik liela ir mājokļa grīdu platība, kādi ir grīdas segumi un vai mājās ir bērni un mājdzīvnieki, jāpievērš uzmanība tam, vai nepieciešams iegādāties putekļu sūcēju ar lielāku putekļu tvertni. Putekļu sūcēji roboti, kam ir mazākas tvertnes būs biežāk jāiztukšo, kas nozīmē, ka tiem vairāk jāpievērš uzmanība.

Cita alternatīva ir putekļu sūcēji roboti, kam pie uzlādes stacijas ir speciāla papildus tvertne, kurā putekļu sūcējs pats var atbrīvoties no uzkrātajiem putekļiem un gružiem. Šāda tvertne viennozīmīgi būs jāiztukšo retāk, un pat, ja māja ir liela, putekļu sūcējs spēs uzturēt grīdu tīrību tikai ar nelielu cilvēka palīdzību.

4. Darba laiks no uzlādes līdz uzlādei

Visi roboti putekļu sūcēji aprīkoti ar samērā labām baterijām, bet, ja mājokļa platība ir lielāka, var gadīties, ka putekļu sūcējs nespēj pabeigt ciklu bez papildus uzlādes. Putekļu sūcējs pats uzlādēsies un atgriezīsies pabeigt tīrīšanu iepriekšējā vietā, bet, lai izvairītos no situācijas, kad telpa ir daļēji tīra, vēlams izvēlēties putekļu sūcēju ar baterijas jaudu, kas atbilst tīrāmajai platībai.

5. Plānošanas iespējas

Putekļu sūcēji roboti uzskatāmi par viedierīcēm. Pēc tam, kad tie ieprogrammēti, tie var darboties autonomi. Ja mājās ir daudz iemītnieku, vai nevēlaties tikt traucēts pēc darba, vēlams izvēlēties putekļu sūcēju, kam iespējams uzstādīt automātisko tīrīšanu. Izmantojot automātiskās tīrīšanas iespējas, putekļu sūcējs, nevienam netraucējot, paveiks darbu jūsu norādītajā laikā.

Lietošanā visērtākie ir putekļu sūcēji ar iespēju pieslēgties WiFi, līdz ar to, izmantojot speciālu viedtālruņa aplikāciju, iespējas attālināti vadīt putekļu sūcēju, redzēt tīrīšanas progresu un saņemt paziņojumus par problēmām un darba pabeigšanu. Vēlams pievērst uzmanību arī citiem putekļu sūcēja sensoriem, jo, lai pasargātu sienas no bojājumiem, ieteicami tādi putekļu sūcēji, kas vēl pirms ietriekšanās sienā vai objektā, spēj to uztvert un izvairīties.

Ja aktuāla putekļsūcēja robota iegāde, daudz dažādu variantu atradīsi interneta veikala Xnet.lv piedāvājumā. Apskati un izvēlies savu jauno palīgu jau tūlīt!