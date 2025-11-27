Nesavainojiet koka mizu! Praktiski ieteikumi, kā tikt vaļā no ķērpjiem uz ābelēm 0
Kā likvidēt ķērpjus uz augļukoku zariem? Tie ir ne tikai uz vecajām ābelēm, bet arī uz jaunajiem zariņiem. Jautā Dace G.
Ķērpji un sūnas koka mizai nekaitēs, bet zem tiem mājvietu atrod kaitīgie organismi – zem ķērpjiem kaitēkļi, bet zem sūnām kaitīgās sēnītes.
Ja ķērpji un sūnas ir uz stumbra vai resnākiem skeletzariem, mitrā laikā uzmanīgi, nesavainojot koka mizu, tos var mēģināt nokasīt.
Pēc tam stumbru un skeletzarus apsmidzina vai apsmērē ar kādu varu saturošu preparātu, piemēram, vara vitriolu, vai dzelzs sulfātu vai nobalsina.
Ja apaugums ir arī uz mazākiem zariem, tas liecina par pārlieku mitrumu koka vainagā, kas veidojas, ja tas ir sabiezināts, nav nekad retināts vai atjaunots. Tas nozīmē, ka zari ir novecojuši un spēcīgi augļzariņi, ziedpumpuri un augļi uz tādiem neveidosies. Ja situācija ir tik nopietna, vainaga izretināšana vai vara preparātu smidzināšana vairs nelīdzēs.
Ja vēlas koku saglabāt, noteikti jāatjauno vainags, izretinot un stipri īsinot zarus.