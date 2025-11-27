FOTO: Sandra Ruska/Latvijas Mediji

Nesavainojiet koka mizu! Praktiski ieteikumi, kā tikt vaļā no ķērpjiem uz ābelēm 0

Inita Šteinberga / Latvijas mediji
Dārzs

Kā likvidēt ķērpjus uz augļukoku zariem? Tie ir ne tikai uz vecajām ābelēm, bet arī uz jaunajiem zariņiem. Jautā Dace G.

Reklāma
Reklāma
10 lietas, kas bez žēlastības jāizmet no mājas līdz Jaunajam gadam. Vismaz viena no tām ir teju katram
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Veselam
Noteikti nezināji, ka šo 5 augļu mizas ir ēdamas, turklāt tās ir bagātas ar uzturvielām
Lasīt citas ziņas

Ķērpji un sūnas koka mizai nekaitēs, bet zem tiem mājvietu atrod kaitīgie organismi – zem ķērpjiem kaitēkļi, bet zem sūnām kaitīgās sēnītes.

Ja ķērpji un sūnas ir uz stumbra vai resnākiem skeletzariem, mitrā laikā uzmanīgi, nesavainojot koka mizu, tos var mēģināt nokasīt.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kamēr Auns jau rīkojas, Vēzis vēl tikai domā… Nosaukti zodiaka zīmju pāri, kuri nekad nespēs sastrādāties
Receptes
Leģendārā spāņu omlete – vajag tikai trīs olas!
Ārkārtas situācija Krievijas Bruņoto spēku 69. divīzijā: karavīrs, atgriežoties no gūsta, nošāvis savus biedrus

Pēc tam stumbru un skeletzarus apsmidzina vai apsmērē ar kādu varu saturošu preparātu, piemēram, vara vitriolu, vai dzelzs sulfātu vai nobalsina.

Ja apaugums ir arī uz mazākiem zariem, tas liecina par pārlieku mitrumu koka vainagā, kas veidojas, ja tas ir sabiezināts, nav nekad retināts vai atjaunots. Tas nozīmē, ka zari ir novecojuši un spēcīgi augļzariņi, ziedpumpuri un augļi uz tādiem neveidosies. Ja situācija ir tik nopietna, vainaga izretināšana vai vara preparātu smidzināšana vairs nelīdzēs.

Ja vēlas koku saglabāt, noteikti jāatjauno vainags, izretinot un stipri īsinot zarus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Pārbaudīts praksē! Griezt vai negriezt hortenzijas rudenī?
Dārzs
Moderns un lieliski izskatās dobēs! Vai Latvijā iespējams izaudzēt ēdamo amarantu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.