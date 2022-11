Foto: Shutterstock

7 interesantas lietas par Tex Mex virtuvi un tortiljām Latvijā







Tortiljas ir viens no Tex Mex virtuves produktiem, kas aizvadītajos gados kļuvis īpaši populārs arī Latvijā. Tortiljas var ātri pagatavot, pildījumam izmantot veselīgos dārzeņus, ilgi uzglabāt un paņemt līdzi tālākā ceļā – patērētāju nosauktās šī produkta pozitīvās īpašības norāda Paulig mārketinga aktivitāšu vadītāja mazumtirdzniecībā Latvijā Inga Auziņa.

“Priecē, ka iedzīvotāji – īpaši gados jaunākie un pat bērni – iemācījušies tortiljas dažādi pagatavot, gan ar tām vajadzības gadījumā aizstāt maizi. Pieaugošais tortilju pieprasījums mūsu tehnologus mudinājis radīt arī tortiljas ar bietēm un burkāniem, pilngraudu tortiljas. Patērētāji vēlas maltītēs ieviest lielāku dažādību un meklē jaunu iedvesmu no dažādām pasaules virtuvēm, un Tex Mex virtuves lielākie plusi ir, ka ēdienus var ātri pagatavot, tortiljas pildīt ar veselīgajiem dārzeņiem utt.

Latvijā kļūstot populārākai veģetāriešu un vegānu kultūrai, pieaug arī tortilju patēriņš šajā segmentā. Veģetārieši un vegāni tortiljas iekļauj ļoti daudzu un dažādu ēdienu pagatavošanā. Turklāt tos labprāt savā ēdienkartē izmanto arī pārējie, reizēm improvizējot un kādai veģetāriešu vai vegānu receptei pievienojot, piemēram, Tex Mex virtuves garšvielās apceptu vistas fileju.

Cilvēki vēlas ēst veselīgāk, tādēļ svarīgi, ja tortiljās nav konservanti, cukurs, palmu eļļa u.tml.,” novērojusi Paulig mārketinga aktivitāšu vadītāja mazumtirdzniecībā Latvijā Inga Auziņa.

Simtiem recepšu no tortiljām

Tex Mex virtuve ir universāla, krāsaina, veselīga, un tās ēdienus ir viegli pagatavot.

Tortilju recepšu pamatā ir pildījumu sagatavošana un ēdiena papildināšana ar mērcēm vai salsu. Tex Mex ēdienos tortiljas izmanto, lai pagatavotu aukstos vrapus, tako bufeti, enčiladas, kesadijas un karstos burito – piejamas daudzas un dažādas receptes, kuras var viegli variēt no pieejamajiem produktiem. Tako mērci var izmantot kā garnējumu arī tortiljām.

Ēdienu gatavošana, izmantojot tortiljas, patiks bērniem. Kopā ar mazajiem var sagriezt dārzeņus, sarīvēt sieru, uzsildīt tortiljas, sajaukt mērcītes. Tex Mex ēdiens – dažādi pagatavots tortiljas būs arī interesants galda klājuma akcents.

Tortiljas dažādā izmērā

Tortiļas izmērs ir atkarīgs no tās paredzētā izmantojuma, un populārākās ir vidēja izmēra, kā arī lielās tortiljas. Piemēram, lielās tortiljas ir piemērotas kesadilju, burito, vrapu un lazanjas pagatavošanai.

Tieši vidējā izmēra tortiljas ir universālāka izvēle, jo piemērota, lai ātri pagatavotu fahitas, tako un kesadiljas.

Mazās tortiljas ir tradicionāls pamats tako pagatavošanai.

Kā dabai draudzīgi trauki

Tortiljas lieliski aizstāj šķīvjus, turklāt ir dažādā izmērā, ērti paņemt līdzi piknikā, ceļojumā.

Siltas tortiljas – garšīgākas

Tortiljas ir piemērotas ēšanai gan siltas, gan aukstas, bet uzkarsētas tortiljas ir mīkstākas – līdz ar to arī siltām tortiljām ir labākas garšas īpašības, tās ir vieglāk sarullējamas vai salokāmas citā vēlamā formā.

Tortiljas cepeškrāsnī 80-100°C temperatūrā vajadzētu sildīt 15-20 minūtes, mikroviļņu krāsnī sildīšana aizņems tikai 30 sekundes Tortiljas var izvietot uz sausas pannas un uzsildīt no abām pusēm, vai cepešplātnē vispirms ieklāt cepamo papīru. Pavisam citāda garša būs uz grila karsētām tortiljām!

Var arī saldēt

Istabas temperatūrā nevajadzētu atstāt atvērtu tortilju paciņu, jo tortiljas ātri sakaltīs – labāk ievietot ledusskapī, bet ne ilgāk par dažām dienām. Tortiljas paciņas var ievietot arī saldētavā. Tās var ērti paņemt līdzi piknikā, ceļojumā, un daudzi šādi labāk izvēlas tortiljas maizes vietā, īpaši, ja zināms, ka ceļā tuvumā nebūs iespēja iegādāties svaigu maizi.

Sena vēsture

Tortiljas ir zināmas jau tūkstošiem gadu, un arī mūsdienās daudzās valstīs tās ir ļoti populārs produkts, bieži izmantots kā vieglākas maizes šķēles vai apaļo maizīšu alternatīva. Šī plakanā, no kukurūzas miltiem izgatavota maize, ir meksikāņu virtuves pamatprodukts. Sarunvalodā to sauc par meksikāņu maizi.

Gadu gaitā pasaule iemācījusies tortiljas gatavot arī no kviešiem, kā arī, domājot par veselīgumu, – no pilngraudu miltiem. Pilngraudu milti tiek uzskatīti par veselīgākiem, jo tie ir mazāk pārstrādāti par parastajiem kviešu miltiem. To sastāvā ir vairāk uzturvielu un šķiedrvielu, un organisms tos pārstrādā enerģijā lēnāk, tādējādi sāta sajūta saglabājas ilgāk. Pilngraudu produkti var samazināt risku saslimt ar tādām slimībām kā 2. tipa diabēts un kardiovaskulārās slimības. Pilngraudu kviešu tortiljas garšas ziņā līdzinās pilngraudu maizei.