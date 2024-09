90 gadus vecā māte pārrakstījusi dēlam dzīvokli, no kura viņš tagad vēlas māti izlikt… Vai tā drīkst? Ieteikt







Saņēmām ziņu no kādiem tuviniekiem, kurus kā “auksta duša” pārsteiguši notikumi pašu ģimenē. 90 gadus vecā māte nesen pārrakstījusi savu dzīvokli uz dēla vārda. Māte tur nodzīvojusi teju visu mūžu, taču mūža nogalē vēlējusies sakārtot īpašumtiesības. Viņa turpina dzīvot šajā mājoklī, taču dēls ir nonācis finansiālās grūtībās un vēlas dzīvokli pārdot, māti atstājot bez dzīvesvietas.

Ģimene jautā, vai dēls likumīgi šādi var rīkoties? Vai tiešām nav nekā, kas šādā brīdī sirmo mammu pasargā no bezpajumtnieces likteņa?

Inga Rjabčikova, juriste skaidro: “Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t. i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties. Par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās, tā tas ir noteikts Civillikuma 927. un 992. pantā.

Līdz ar to dēlam ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu pēc saviem ieskatiem.

Vienlaikus Civillikuma 188. pantā ir noteikts bērnu pienākums uzturēt vecākus samērā ar savām spējām un mantas stāvokli. Strīdus par uzturlīdzekļiem vecākiem izšķir tiesa.

Tātad dēlam samērā ar savām spējām ir jānodrošina mātei cieņpilna dzīvesvieta, ja ir tāda nepieciešamība.”