TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs vērsās ar jautājumu, norādot, ka jauniešiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, taču vēlas vasaras brīvlaikā oficiāli piepelnīties, šāda iespēja netiek sniegta: “Atceros, ka agrāk bija tā, ka jebkurš bērns varēja bietes kaplēt un tā tālāk. Šobrīd ir tā, ka 15 gadīgais tikai drīkst strādāt. Līdz 15 gadiem viņiem nav ko darīt. Viņiem sanāk visu laiku nobumbulēt – sēdēt telefonā.”

Vai tiešām, ir tā, ka jaunieši, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, vasaras brīvlaikā, nedrīkst strādāt?

Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis, komentējot situāciju, skaidro, ka patiesībā nav tā, ka bērns līdz 15 gadu vecumam nedrīkst darīt pilnīgi neko.

“No 15 gadiem tās iespējas ir plašākas, bet nav tā, ka bērns līdz 15 gadiem nedrīkst pilnīgi neko. Ir darbu saraksts, tie darbi nav tik plaši kā tiem, kas ir sasnieguši 15 gadu vecumu, bet arī jauniešiem līdz 15 gadiem ir darbi, ko drīkst darīt. Protams, tā izvēle ir stipri ierobežotāka, jo tas ir stāsts arī par drošību un ne visas lietas visiem vecumiem ir atbilstošas,” tā Lūsis.

Renārs Lūsis skaidro, ka likumos un noteikumos ir konkrēti saraksti, kas nosaka, kādus darbus konkrētajā vecumā bērni drīkst veikt.

Viņš skaidro, ka sezonas darbi ir iespējami arī jaunākiem bērniem, piemēram, arī lauksaimniecībā drīkst vieglus darbus darīt bērni vecumā līdz 15 gadiem.

Kā norādīts Darba likuma 37. pantā, izņēmuma gadījumā bērnus vecumā no 13 gadiem, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu, no mācībām brīvajā laikā var nodarbināt vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā. Šāda nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna izglītošanos.

Darbus, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem, nosaka Ministru kabinets. Bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt ilgāk par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts mācību gada laikā. Kā arī ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks, bet, ja bērns jau sasniedzis 15 gadu vecumu, — ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā.