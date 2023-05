Kāda vecuma jaunieši visaktīvāk piesakās vasaras darbam? Ieteikt







Turpinās skolēnu pieteikšanās vasaras darbam. Pieteikties darbam var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Kura vecuma jaunieši piesakās visaktīvāk? TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone.

“Piecpadsmitgadnieki noteikti ir vieni no visaktīvākajiem, kas ar nepacietību ir sagaidījuši savus 15 gadus, lai varētu iet strādāt. Bet jāsaka, ka arī citi ir aktīvi un jaunieši, kas ir vecāki, 18 līdz 20 gadi, tie mērķtiecīgāk izvēlas tādus darbus, ar kuriem viņi plāno saistīt savu nākotnes darba dzīvi,” stāsta Simsone.

Piemēri ir ļoti dažādi. Viens no pozitīvajiem piemēriem ir mediķi, kas izauguši no vasaras nodarbinātības pasākumiem, mēģinot strādāt slimnīcās: “Protams, ne jau par ārstiem, bet viņi ir strādājuši par sanitāriem un tamlīdzīgos darbos, bet ļoti mērķtiecīgi to ir darījuši.”

Tāpat arī zoodārzā ir bijis šāds gadījums – veterinārārste, kas sāka kā vienkārša dzīvnieku kopēja skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros. Arī izglītības un citās nozarē ir līdzīgi piemēri, kur jaunieši pēc vasaras darba piedāvātajām iespējām ir atraduši savu aicinājumu nākotnes karjerai. Atliek vien izmēģināt savas spējas un noskaidrot, kas katram ir piemērotākais ceļš darba dzīvē.