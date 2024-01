Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Aizvadītajā diennaktī dzēsti trīs paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki Rīgā, Liepājā un Daugavpilī Ieteikt







Aizvadītajā diennaktī dzēsti trīs paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki, tā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Aizvadītajā naktī plkst.2.54 saņemts izsaukums uz Lielo ielu Daugavpilī, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties konstatēts, ka deg vienstāva koka mājas jumts 120 kvadrātmetru platībā un pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā. Plkst.4.36 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks ierobežots, un patlaban vēl turpinās dzēšanas darbi.

Plkst.1.29 VUGD saņēma informāciju, ka Jūrmalas ielā Liepājā divstāvu dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka divstāvu koka dzīvojamās mājas jumts jau deg ar atklātu liesmu pilnā 250 kvadrātmetru platībā.

Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki, bet ugunsdzēsēji no ēkas izglāba divus kaķus. Dzēšanas darbi noslēdzās pussešos no rīta.

Jau ziņots, ka otrdien plkst.17.30 VUGD saņēma informāciju, ka Brīvības ielā Rīgā daļēji neapsaimniekotā sešstāvu dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka no ēkas jumta nāk dūmi.

Ugunsdzēsēju darbu apgrūtināja tas, ka ēkas augšējos stāvos un bēniņos ir sarežģīts plānojums un jumta seguma konstrukcija, kas apvienojumā ar spēcīgu sadūmojumu, apgrūtināja ugunsdzēsēju glābēju iespējas atrast degšanas perēkli un apzināt uguns izplatību. Tādēļ dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk kā 30 ugunsdzēsēji ar sešām autocisternām un divām autokāpnēm.

Lai sekmētu dūmu izvadīšanu no ēkas, jumtā tika izveidoti vairāki atvērumi. Brīvības un Matīsa ielā tika ierobežota automašīnu un gājēju kustība. Sešstāvu ēkā dega bēniņi 258 kvadrātmetru un sestais stāvs piecu kvadrātmetru platībā.

Ap plkst.23 ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā noslēdza.

VUGD novērojumi liecina, ka, strauji pazeminoties gaisa temperatūrai, pieaug bojātu apkures iekārtu un dūmvadu, kā arī nepareizas apkures ierīču lietošanas izraisīti ugunsgrēki.

VUGD aicina iedzīvotājus nepārkurināt apkures ierīces – labāk kurināt biežāk, bet mazāk. Līdzās tam jāparūpējas, lai dūmvadu un apkures ierīču tuvumā nebūtu novietoti degtspējīgi priekšmeti.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 49 izsaukumus – 18 uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.