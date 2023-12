Kādai ģimenei Ziemassvētku dāvana izvērtusies postošā ugunsgrēkā Ieteikt







Kāds tēvs vēlas brīdināt citus vecākus būt uzmanīgiem iegādājoties e-velosipēdus. Portāls “Metro” vēsta, ka Endrjū Bītons Lielbritānijā guvis ķermeņa apdegumus pēc tam, kad bija uzsprādzis e-velosipēda akumulators un aizdedzinājis ģimenes mitekli.

Endrjū šo velosipēdu pasniedza kā dāvanu Ziemassvētkos savam 12 gadus vecajam dēlam.

Pēc velosipēda akumulatora eksplozijas pagāja tikai 5 minūtes līdz māja bija pilnībā aizdegusies. “Izklausījās tā, it kā sprāgtu raķetes, un manas kājas un seja bija klātas tulznām, jo tās uzsprāga tieši man virsū,” pārdzīvojumos dalās Endrjū Bītons.

Cietusī ģimene saņem psiholoģisku palīdzību un pamazām atgūstas no piedzīvotā, tomēr ir jāvērš patērētāju uzmanība uz elektroiekārtu drošību.

Ir pieaugusi dzīves dārdzība un daudzas mājsaimniecības izvēlas iegādāties lētākas elektroiekārtas, kas ir mazāk drošas. Tas rada riskus iedzīvotāju drošībai.

Jau iepriekš ziņots, ka arī Latvijā ir bijuši gadījumi, kad uzliesmo lādēties atstāts e-skrejritenis izraisot bīstamu ugunsgrēku. Viens no tiem notika 202.gada jūnijā Jelgavā, kad pamostoties no sprādzienu trokšņiem savu bērnu istabā, kāds vīrietis nakts vidū Jelgavā skrēja glābt savas atvases no pēkšņa ugunsgrēka. Apdedzinājis rokas un traumējis kājas, viņam tomēr izdevās izglābt ģimenes locekļus. Par to vēstīja raidījums “Degpunktā”.