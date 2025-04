Kristena Stjuarte ir apprecējusies! 35 gadus vecā vampīru seriāla “Krēslas” zvaigzne svētdien, 20. aprīlī, Losandželosā salaulājās ar Dilanu Meijeri, ziņo TMZ. Abas saderinājās 2021. gadā, vēsta ārvalstu medijs “People.com“.

Izdevums TMZ ziņoja, ka pāris pēc laulības apliecības saņemšanas tiesā apmainījās ar laulību solījumiem mājās – intīmā atmosfērā savu tuvinieku klātbūtnē. Viesu vidū bija arī Ešlija Bensone un viņas vīrs Brendons Deiviss.

Pasaulslavenā amerikāņu aktrise Stjuarte un Meijere 2019. gada oktobrī oficiāli paziņoja par savām attiecībām soctīklā “Instagram”, abas saderinājās 2021. gadā. Tajā pašā gadā, uzstājoties “SiriusXM” raidījumā “The Howard Stern Show”, Stjuarte jokoja, ka 37 gadus vecā Meijere, kura ir ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” nominētā scenārista Nikolasa Meijera meita, esot viņu pārspējusi un bijusi tā, kas piedāvājusi saderināšanos.

Stjuarte jau iepriekš bija atklājusi izdevumam “Stern” par pirmo reizi, kad viņa Meijerei atklāja, ka viņu mīl. “Tas bija ļoti vēlu, un mēs bijām kaut kādā f…* bārā, un tur bija viņas draugi, un viņi izgāja, un es vienkārši teicu: “Ak, esmu tik ļoti iemīlējusies tevī! Un viss,” tā Stjuarte atcerējās romantisko brīdi 2019.gada novembrī, kad abu vidū uzplauka mīlas jūtas.

Pēc kāda laika Stjuarte sacīja “CBS Sunday Morning”, ka kāzas “notiks tad, kad tam jānotiek”. Aktrise piebilda: “Bet es arī nevēlos būt saderināta, piemēram, piecus gadus. Mēs gribam to izdarīt, saprotiet, ko es gribu teikt?”

Kristen Stewart and Dylan Meyer tie the knot in a low-key Silver Lake ceremony https://t.co/3vAZ8sxS8Y

Congratulations to Kristen Stewart and Dylan Meyer on their marriage! The couple exchanged vows in a private ceremony in LA

Read more: https://t.co/9Ce6hySf3j#KristenStewartMarried #DylanMeyer #Love” pic.twitter.com/k4ws82QzPM

— The UAE Insights (@theuaeinsights) April 22, 2025