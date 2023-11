Alkohola tirdzniecības ierobežojumi palielinās tā patēriņu vēl vairāk? Atbild deputāte: Gribi būt invalīds, – paliksi! Ieteikt







Viedoklis no sabiedrības par jaunajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem un vēl plānotajiem: Liela daļa cilvēku, zinot, ka nevarēs nopirkt grādīgo dzērienu tajā un tajā laikā, iegādāsies to vairāk jau pirms tam un ar rezervi. Un ne jau bāriņā turēs, bet izdzers līdz ar to vēl vairāk.

TV 24 raidījumā “Uz līnijas” Līga Kozlovska, Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāja (ZZS), to komentēja šādi: “Arī Saeimā par šo jautājumu runājām. Ja cilvēks ir tik bezatbildīgs un svētdien atļautajā laikā nopirks vairākas kastes alkohola un to izdzers.. Tad teikšu tā, ka jau šobrīd statistika rāda, ka tieši pirmdienās ir pilnas slimnīcas ar aizkuņģa dziedzera problēmām, dažādiem alkohola izraisītiem iekaisumiem, dažādām intoksikācijām, ir rindas pie narkologiem, ir pilnas psihiatriskā slimnīcas..”

Ierobežojumiem, kā domā Kozlovska, vienmēr ir jāiet roku rokā ar sabiedrības izglītību.

“Ja jūs gribēsiet nodzerties, tad nodzersities! Nodzersities ar laika ierobežojumiem, vai bez, tas viss ir cilvēka galvā. Gribēsiet palikt invalīds – paliksiet. Diemžēl,” skarba ir deputāte.