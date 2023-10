Anita Pizele: Katrs piektais Krievijas karavīrs nenodzīvo ilgāk par 2 mēnešiem Ukrainas frontē Ieteikt







Kāds TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītājs aizrāda, ka nav korekti norādīt, ka Krievijas spēkos tiek iesaukti tikai vīrieši no provincēm. Viņš zina teikt, ka vienā no Maskavas augstskolām jau ir izliktas sēru bildes ar karā kritušajiem studentiem. Skatītāja teikto komentē Anita Pizele, pulkvežleitnante, Zemessardzes štāba virsniece.

“Neviens viņiem to nevar aizliegt, ja viņi paši to vēlas,” atbild pulkvežleitnante un piebilst, ka katrs piektais Krievijas karavīrs nenodzīvo ilgāk par 2 mēnešiem Ukrainas frontē – no Ukrainas puses tādas statistikas neesot.

“Viens ir skatīties filmas, otrs ir patiesībā piedalīties karā,” nosaka Pizele.