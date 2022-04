Masu slepkavības Bučā, ko paveikuši krievu okupanti. Foto: AFP/ ZUMAPRESS/ REUTERS/ AP/ SCANPIX/ LETA

ANO: Ukrainā kopš kara sākuma nogalināti 2072 civiliedzīvotāji







Ukrainā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma 24.februārī nogalināti 2072 mierīgie iedzīvotāji, bet vēl 2818 cilvēki ievainoti, pirmdien paziņojis ANO augstākā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR).

OHCHR no kara sākuma apstiprinājis 537 vīriešu, 327 sieviešu, 38 meiteņu un 60 zēnu nāvi karadarbības rezultātā. Nogalināts ir arī 71 bērns un 1039 pieaugušie, kuru dzimums pagaidām nav noskaidrots, liecina OHCNR publicētais ziņojums.

Ievainoto vidū ir 327 vīrieši, 253 sievietes, 56 meitenes un 61 zēns, kā arī 155 bērni un 1966 pieaugušie, kuru dzimums pagaidām nav zināms.

Lielākā daļa no kara upuriem nogalināti vai ievainoti ar šāviņiem un ieročiem, kuru iedarbība skar plašu teritoriju, piemēram, ar raķetēm, reaktīvajiem daudzstobru mīnmetējiem vai aviācijas bumbām.

ANO cilvēktiesību biroja vērtējumā reālais civilo upuru skaits Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu ir krietni lielāks, jo ir apgrūtināta informācijas iegūšana no vietām, kurās turpinās aktīva karadarbība, piemēram, no Mariupoles Doneckas apgabalā, no Izjumas Harkivas apgabalā, no Popasnas Luhanskas apgabalā un no Borodjankas Kijivas apgabalā, no kurienes tiek ziņots par lielu upuru skaitu civiliedzīvotāju vidū. OHCHR visu saņemto informāciju pārbauda, un no šīm vietām saņemtie dati vēl nav apstiprināti un iekļauti kopējā upuru skaitā.