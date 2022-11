Foto: Indulis Burka

Kāda ir apaļo griestu stūru praktiskā nozīme? Ieteikt







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Kā senāk tika taisīti orķeļi – apaļie griestu stūri? RALFS LIEPĀJĀ

Apaļos griestu un sienu savienojumus tautā mēdz dēvēt par orķeļiem, taču pareizais nosaukums ir eigeri. Vārdam orķelis ir daudz plašāka nozīme, kas ietver arī karnīzes.

Toreiz un tagad

Būvējot ēku, sienas un griestu savienojums ir taisnā leņķī. Lai ierīkotu eigerus, tajā iemontēja dēli ar notēstām malām tā, lai veidotos plakne 45 grādu leņķī. Mūsdienās šim mērķim izmanto detaļas no putu polistorola. Kad stūrī izveidota slīpā plakne, zem tās horizontāli nostiprina sliedi, pa kuru tiks virzīta kariete – speciāls izliektas formas darbarīks, kas apmetumam griestu un sienas savienojuma vietā piešķirs vēlamo formu. Karieti izgatavo no koka, mūsdienās no mitrum­izturīga saplākšņa, bet nazi, kas izlīdzinās apmetumu, – no skārda.

Agrāk pirms apmetuma klāšanas sienas, griestus un slīpo plakni savienojuma vietā apdarināja ar skaliņiem. Lai tos saliektu, skaliņus pirms tam mērcēja ūdenī. Pēc tam sienas un griestus apstrādāja ar kaļķa apmetumu un uzvilka eigerus.

Izmantojot putu polistirolu, jāņem vērā, ka ģipša apmetums pie tā nelips. Putu polistirols vispirms jāapstrādā ar saķeres grunti Betonkontakts. Tā ir lietošanai gatava saķeres grunts blīvām, gludām un neuzsūcošām sienu un griestu virsmām pirms ģipša, kā arī ģipša un kaļķa apmetuma, ģipškartona plākšņu līmēšanas un flīzēšanas.

Vēlamajā augstumā zem putu polistirola konstrukcijas stiprina sliedi, ko ērti izgatavot no ģipškartona konstrukcijām domātajiem profiliem. Tie ir viegli un izturīgi.

Izmantojot ģipša apmetumu, ar karieti uzvelk vēlamo formu. Istabas stūros savienojumu izveido ar špakteļlāpstiņu. Apmetuma biezums plānākajā vietā ieloka vidū ir 5 milimetri. Biezumu nodrošina karietes konstrukcija.

Ģipša apmetumam ļauj izžūt, un virsmu slīpē un gruntē ar dziļumgrunti, kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1 : 4. Lai gan uz dziļumgrunts iepakojuma rakstīts, ka gatava lietošanai, tā jāatšķaida. Pretējā gadījumā uz virsmas veidojas spīdīga plēve, jo materiāls ir ļoti koncentrēts. Ūdens ietekmē grunts daļiņas dziļāk iesūcas materiālā.

Pēc tam ar plato špakteļlāpstiņu klāj špakteļmasu un tajā iestrādā stiklšķiedras sietu.

Līdzīgā veidā var veidot karnīzes. Atšķiras vien naža forma karietē. Karnīzes ar šādu karieti var izgatavot uz galda un pie griestiem stiprināt pēc tam.

Kāpēc nepieciešami eigeri

Šai konstrukcijai ir ļoti praktiska nozīme, jo agrāk nebija pieejami siltināšanas materiāli un reizēm mūris ziemā caursala. Tāpēc pie mūra sienas stiprināja latojumu, lai izveidotu gaisa spraugu. Virs latojuma nagloja dēļu iekšsienu. Pie tās stiprināja skaliņus un klāja kaļķu javas apmetumu, kura biezums bija aptuveni 5 centimetri. Liektie griestu un sienu savienojumi gādāja, lai, gaisam ceļoties augšup, griestu un sienas savienojumu vietā neveidotos gaisa turbulence un gaisa kustība telpā būtu pēc iespējas vienmērīgāka, bet, siltajam gaisam ceļoties uz augšu, tas tieši nesaskartos ar aukstu sienu. Konstrukcija akumulēja arī kādu daļu siltuma.

Taisnā stūrī veidojas gaisa virpuļi, un siltums pašā stūrī nemaz neiekļūst. Ja mūris ir auksts, stūrī veidojas kondensāts, palielinās mitrums un sāk veidoties pelējums, bojājas koka konstrukcijas.

KONSULTĒJIS RESTAURATORS UN BŪVTĒLNIEKS ANDREJS LEONOVS