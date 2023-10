Foto: Shutterstock

Sabirušas lapas, lietavas un sniegs – vai tavas mājas jumts šo visu izturēs?







Pirms spēcīgajām rudens lietavām vai pirmā sniega, ir pēdējais brīdis pārbaudīt, vai mājas jumts ir gatavs ziemas sezonai. Pat nelieli jumta bojājumi pakļauti lielam mitrumam un smagai sniega segai var kļūt par nopietnu problēmu mājas īpašniekiem, turklāt novājināta jumta konstrukcija ir pakļauta lielākam riskam, ka vētras laikā jumts var tikt norauts vai bojāts.

Regulāra jumta pārbaude ir svarīga prakse, kas jāievēro katram mājokļa īpašniekam. To nepieciešams veikt vismaz divas reizes gadā – pirms ziemas sezonas, lai būtu drošs, ka tas būs spējīgs noturēt sniegu un nelaidīs cauri mitrumu, kā arī pavasarī, lai pārliecinātos, ka to nav sabojājis sniegs, ledus vai krusa. Laikus atklājot bojājumus jumta segumā, varam pasargāt sevi no dārga remonta un noplūdēm, kā arī parūpēties, lai bojājumu apmērs nepalielinās.

Pirmais un svarīgākais – drošība

Jumta pārbaude ir ļoti bīstams process, jo atrodaties vairākus metrus virs zemes. Jumta darbu veikšanu ieteicamāk veikt profesionāļiem, tomēr, ja nolemjat tos veikt pats, jāievēro pastiprināti drošības pasākumi, lai izvairītos no traumām.

“Pirmais nosacījums drošai jumta pārbaudei ir piemērotu kāpņu izvēle – tām jābūt pareiza garuma. Ja kāpnes būs par īsu, tas var mudināt kāpt uz augšējās platformas, tā varat zaudēt līdzsvaru un nokrist. Savukārt, ja tās būs par garu, kāpņu pamatne var izkustēties vai pat izslīdēt kāpšanas laikā. Tāpat svarīgi pārliecināties, ka kāpnes ir novietotas uz līdzenas un stingras virsmas. Lai justos pavisam droši – palūdziet palīgā kādu, kas rūpēsies par to, lai kāpnes neizkustētos un nepieciešamības gadījumā būs blakus,” iesaka “Gjensidige Latvija” risku inženieris Juris Puriņš.

Atrodoties uz jumta, izvairieties no straujām kustībām un pārvietojieties lēni un pārdomāti. Liela nozīmē ir arī izvēlētajiem apaviem – tiem jānodrošina laba saķere, taču tajā pašā laikā jābūt tādiem, kas nenodarīs bojājumus jumta segumam.

Jumts jāuztur tīrs

Vislielāko uzmanību jāpievērš sūnām un lapu kaudzēm, kas atrodas uz jumta – tās veido mitrumu, kas var uzsūkties jumta apšuvumā, tāpēc svarīgi tās laikus notīrīt. Sūnas ir īpaši nelabvēlīgas jumta segumam, jo tās darbojas kā sūklis, kas uzsūc lietus ūdeni. Uzkrātais mitrums var izraisīt zem jumta esošo koka konstrukciju pelējumu vai pat sabrukšanu. Tik pat svarīgi ir pārbaudīt ūdens noteku kvalitāti un vai tās nav aizsprostotas. Aizsprostotas ūdens notekas ir mitruma perēklis, tādēļ arī tās nepieciešams regulāri atbrīvot no rudens lapām un sūnām.

Kā pamanīt jumta bojājumu?

Veicot jumta apskati jāpievērš uzmanība vai jumta segums nav deformējies vai atlecis no jumta konstrukcijas. Jumta seguma deformācijai var būt vairāki cēloņi, tomēr visbiežāk tas notiek jumtam deformējoties no karstuma. Šāds defekts ir potenciāls ūdens bojājumu, mitruma un pelējuma drauds, tādēļ to nepieciešams novērst pēc iespējas ātrāk. Tāpat ir būtiski pārliecināties, ka jumta segumam nav norauts kāds gabals vai vējā aizpūsta kāda tā sastāvdaļa.

Savukārt, lai ziemas periodā jumts spētu izturēt sniega svaru, jāpārliecinās, ka jumta konstrukcijas nav bojātas un ir izturīgas. Ja mājai ir bēniņi, tad ir vērts tajos ielūkoties un pārliecināties, ka jumta balsti ir stabili un tiem nav novērojami mitruma vai kaitēkļu bojājumi.

Ko darīt, ja jumts tomēr jau bojāts?

Ja jumta pārbaudes laikā konstatējat kādu caurumu, vai plaisas, svarīgi pēc iespējas ātrāk sazināties ar profesionāļiem, kas noteiks labojumu izmaksas un iespējamos risinājumus. Ūdens noplūdes gadījumā, visgrūtāk ir atrast vietu, kur ūdens ir ticis cauri. Visbiežāk tās veidojas vietās, kur ticis izveidots caurums, lai uzstādītu kādu iekārtu, piemēram, jumta logus, skursteni, ventilācijas sistēmas u.c. Lai laikus atrastu problēmu zonu un to labotu, ieteicams sazināties ar sava aroda profesionāļiem.