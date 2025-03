Apinis: “Ghetto Games” piešķirts divreiz lielāks finansējums, tas ir fantastiski, bet… Ieteikt







Vai Rīga ir veselīgam dzīvesveidam draudzīga galvaspilsēta? Kas šajā segmentā būtu jāuzlabo? Ko darīt, lai risinātu bērnu un jauniešu aptaukošanās problēmu? Par to TV24 raidījumā “Rīga gatava?” diskutēja Rīgas domes deputāte Ieva Brante (LA), partijas “Nacionālā apvienība” biedrs Ansis Pūpols, Rīgas domes deputāte Linda Ozoliņa (JV) un Emīls Jakrins, kurš Rīgas domes vēlēšanās kandidēs no partijas LPV. No esošajiem un topošajiem Rīgas domniekiem atbildes prasīja ne vien raidījuma vadītājs Māris Zanders, bet arī ārsts, sabiedrības veselības eksperts Pēteris Apinis. Diskusija TV24 ēterā skatāma jau šovakar pl. 22:00!

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka rīdzinieki ir diezgan aktīvi – nūjo, skrien, brauc ar velosipēdu, taču ir vairāki “bet”. “Man gribētos, lai publiski pieejamajos sporta laukumos būtu nojumes, kas pasargā gan no lietus, gan saules,” savu viedokli par to, kas būtu jāuzlabo, pauda Ieva Brante. Linda Ozoliņa savukārt norādīja, ka liekā svara problēma sabiedrībā liecina par to, ka joprojām nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi, lai rosinātu cilvēkus iet uz darbu kājām, braukt ar velosipēdu, pievērsties veselīgam dzīvesveidam.

Emīls Jakrins, kurš tāpat kā Brante sportojot septiņas reizes nedēļā, minēja faktu, ka Eiropā intensīvi sporto vidēji 15 procenti populācijas, bet Latvijā tikai 6-7 procenti. “Sabiedriski aktīvi cilvēki ir tie, kas var motivēt pārējo sabiedrības daļu kustēties vairāk,” sacīja Jakrins. Ansis Pūpols atzina, ka pats savulaik daudz nodarbojies ar sportu un līdz vēlēšanām ir apņēmies kļūt tievāks. “Kāds klasiķis teica, ka “valstij jāsāk ar sevi”.

Es tiešām grasos sākt ar sevi. Tagad es domāju, ka man jākļūst bišķiņ tievākam līdz vēlēšanām. Es solos nomest vēderu.” Klausoties pārējos runātājos, viņš sprieda, ka sportošanas iespējām Rīgā jākļūst saistošākām, interesantākām – tādām, lai cilvēkiem patiktu atrasties šajās vietās.

Savs sakāmais bija arī Pēterim Apinim, kurš, ņemot vērā faktu, ka aizvien vairāk bērnu sirgst no aptaukošanās, nākamajai Rīgas domei novēlēja panākt, lai katru dienu vismaz vienu stundu bērni nodarbotos ar fiziskajām aktivitātēm.

Apinis, kurš nereti ir opozīcijā kādam viedoklim, arī šoreiz sāka ar secinājumu: “Biju nolēmis sākt ar baigo kritiku, ka Rīgas dome nepietiekami aizstāv Ghetto Games, taču, uzzinājuši, ka mēs ar Māri (raidījuma vadītāju Māri Zanderu-red.) šeit būsim, Rīgas dome vakar pieņēma lēmumu divreiz palielināt Ghetto Games finansējumu.

Paldies par šo viedo lēmumu. Tas ir fantastiski! Bet atliek vēl otra daļa – lai Ghetto Games būtu ne tikai bērniem, bet arī vecāka gada gājuma cilvēkiem. Es apsolos piedalīties!”