Autovadītāja ar “Audi A4” no Talsu ielas iebraucot šajā apļveida krustojumā, notrieca motociklu. Foto: no “GOOGLEMAPS”

"Vedu no Pūres uz Tukumu sievu, kad pēkšņi negaidīts sitiens…Kā "ceļa nepadošana" aplī Lailai beidzās ar avāriju un nosacītu cietumsodu







Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Zemgales rajona tiesa Tukumā piespriedusi deviņu mēnešu nosacītu cietumsodu tukumniecei Lailai, kura nedeva ceļu pa galveno ceļu braucošajam motociklam un izraisīja sadursmi.

Negadījums notika maza rādiusa aplī, kādi Latvijā krustojumos tiek veidoti arvien vairāk un paredzēti satiksmes mierināšanai un vienmērībai. Šādi apļi neļauj braukt ātri un tādējādi samazina smagu negadījumu risku, bet tos, protams, neizslēdz. Dramatiskais gadījums Tukumā to apstiprina… Par vainīgo policija un pēc tam arī tiesa atzina Lailu, kura nedeva ceļu pa galveno ceļu braucošajam motociklam.

Jauka pievakare beidzas ar nelaimi

Cietušais motociklists uzzīmējis shēmu, kā apļveida krustojumā Tukumā notika negadījums. Cietušais motociklists uzzīmējis shēmu, kā apļveida krustojumā Tukumā notika negadījums.

Bija 2021. gada 19. maija jauka pievakare. Kara vēsturnieks un profesionāls kaskadieris Andrejs vadīja motociklu “Honda NX650”, veda pasažieri Jeļenu un Tukumā pa Talsu ielu tuvojās apļveida krustojumam un tajā iebrauca. Pa šo pašu Talsu ielu no otras puses aplim tuvojās un tos pašus manevrus veica automobili “Audi A4” stūrējošā pašvaldības darbiniece Laila. Notika sadursme, kurā motocikla vadītājs un pasažiere guva traumas.

Vissmagāk cieta Andrejs, kurš nu ir II grupas invalīds un, kā pats saka, vismaz uz desmit gadiem spiests pārtraukt kaskadiera karjeru, kas ilgusi 30 gadus, nesen atteicis filmēšanos. Vīrietis guva smagu kājas lūzumu, kas bija bīstams dzīvībai.

“Vedu no Pūres uz Tukumu sievu, kura ar vilcienu bija paredzējusi braukt uz Rīgu. Sauss, saulains laiks, parasta diena, līdz aplī saņēmu negaidītu sitienu no labās puses. Tik stipru, ka nespēju novaldīt 260 kilogramus smago motociklu. Mans ātrums bija ap 30 kilometriem stundā. Bija sajūta, ka automobilis nebremzē, to negaidīti pamanīju priekšā un ar sānu redzi. Nokritām. Bija labs ekipējums, bet ar visu to viena kāja praktiski tika norauta, sašķaidīti kauli, tā turējās tikai muskuļos, zābakā un kombinezonā,” tiesā liecinot, atcerējās Andrejs. Kā vēlāk sapratis, trieciens bijis ar automobiļa aizmugures kreiso stūri.

Kaskadieris jau pārcietis trīs operācijas: vienā savākti kauli, otrajā – no veselās kājas izgriezta miesa, lai salāpītu traumēto kāju, trešajā – skrūvētas kaulos skrūves. Vēl gaidāmas citas operācijas. Andrejs ar motociklu braucot 40 gadus un līdz tam satiksmes negadījumos nebija cietis. Tagad, augustā, uz tiesu atbrauca jau ar motociklu.

Jeļena cieta vieglāk: arī salauza kāju, taču ne tik smagi. Divu mēnešu laikā sadzijusi, tagad esot labi. Arī viņai trieciens aplī bijis negaidīts, skatījusies taisni, bet automobili neredzējusi. Krustojums bijis brīvs. Pēc trieciena aizkūleņojusi pa gaisu un nokritusi uz asfalta.

Vēl nesagaidot tiesas spriedumu, apdrošinātāji Andrejam izmaksāja 643 eiro, Jeļenai – 230 eiro. Abi ar to nebija mierā. Vīrietis no apsūdzētās prasīja piedzīt 2702 eiro mantisko kompensāciju un 70 000 eiro – morālo kompensāciju. Sieviete attiecīgi 415 eiro un 40 000 eiro.

Apsūdzētā maina liecības

Apsūdzētā autovadītāja Laila savas liecības mainīja. Sākotnēji policijai savu vainu atzina, pēc tam tiesā sacīja, ka daļēji atzīstot, bet beigās būtībā tomēr ne: teica, ka bija paspējusi jau iebraukt aplī un atradusies motociklam priekšā uz galvenā ceļa.

“Bija darbadienas beigas, un nedaudz aizkavējos darbā. Uz ceļa bija daudz automobiļu. Pie apļa palaidu vienu automašīnu, novērtēju apstākļus un tad aplī iebraucu pati, sajutu sadursmi un ieraudzīju motociklu, kuru pirms tam neredzēju. Kur viņš varēja rasties? Domāju, ka viņš “ielidoja” krustojumā. Tas ir mans pirmais ceļu satiksmes negadījums, un biju lielā šokā. Manā vietā varēja būt jebkurš. Pretim spīdēja saule, taču tas nebija iemesls, lai neredzētu motociklu, kaut gan ietekmēja redzamību,” tiesā sacīja Laila. Viņa negadījumā necieta.

Andrejs gan iebilda: saule atradusies augstu, tā varētu ietekmēt tikai tad, ja skatītos tai tieši virsū, un automobiļu nebijis daudz, tikai viens, kuram Andrejs devis ceļu, iebraucot aplī. Līdz ar to nav liecinieku, kas redzējuši sadursmes brīdi.

Sadursmē vainīga autovadītāja

Gājējs Anatolijs bija dzirdējis sadursmi, taču to neredzēja. Viņš gan liecināja, ka Lailas vadīto audi ievērojis, kad tas nav viņu palaidis, kad viņš netālu no apļa šķērsojis gājēju pāreju, atradies tās vidū un bijis spiests piekāpties. Anatolijs bija pirmais, kas ieradās sadursmes vietā. Piegājis pie automobiļa, jo domājis, ka vadītājai palicis slikti, viņa nevērusi durvis vaļā, bet tomēr sapratis, ka sievietei viss labi. Tāpat piegājis pie motociklistiem, piecēlis motociklu, no kura tecējusi degviela. Redzējis, ka citi cilvēki zvana Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Apsūdzētā tiesā noliedza, ka pirms apļa neesot palaidusi gājēju.

Tiesu eksperts Jurijs Gorbenko liecināja, ka no satiksmes viedokļa aina skaidra un vienkārša: sadursmē vainīga autovadītāja. Sadursmes rašanās iemesls ir ceļa nedošana motociklam, kurš brauca pa galveno ceļu. Tam, kas uzbrauc uz galvenā ceļa, jāpārliecinās par satiksmes drošību. Pat tad, ja transporta līdzeklis, iebraucot krustojumā, jau pabeidzis manevru, tas nenozīmē, ka viņš nav radījis bīstamību. Manevra pabeigšana neatceļ prasību dot ceļu. Manevram jābūt tādam, lai neradītu traucējumu tam, kas brauc pa galveno ceļu. Cita lieta, vai motocikla vadītājam bija tehniskas iespējas novērst sadursmi? Bet par to ekspertam datu nav bijis.

Īsāk sakot, princips “Izbraucot priekšā, pagriezt spēkrata pakaļu” par attaisnojumu nestrādās…

Bez nosacītā deviņu mēnešu cietumsoda Lailai uz gadu atņemtas tiesības, kā arī cietušajiem jāsedz juridiskie izdevumi 1210 eiro. Spriedums ir pārsūdzams. Tāpat cietušie par kompensācijām var vērsties civiltiesā.