Apšaude Belgradas skolā: pusaudzis nogalinājis astoņus bērnus un apsargu

Serbijas galvaspilsētas Belgradas centrā pusaudzis trešdien skolā sarīkojis apšaudi, nogalinot astoņus bērnus un skolas sargu, paziņojusi policija.

Vēl seši bērni un skolotāja ir ievainoti un nogādāti slimnīcā.

Policija atklāja, ka pusaudzis šāvis ar ieroci, kas pieder viņa tēvam.

Pusaudzis dzimis 2009.gadā un mācījās skolā, kurā sarīkoja apšaudi. Viņš tika aizturēts skolas pagalmā, atklāja policija.

Apšaude notika Vladislava Ribnikara pamatskolā. Policija izsaukumu uz skolu saņēma ap plkst.8.40.

Pusaudzis uzbrukumu gatavojis mēnesi un sastādījis bērnu sarakstu, kurus viņš plānojis “likvidēt”, apliecināja policijas amatpersona Veselins Miličs.

Šāvējs, 14 gadus vecais Kosta Kecmanovičs, pats izsaucis policiju, kad bija beidzis šaut, sacīja amatpersona.

“Mums ir video novērošana, bet tagad šī ir mācība, ka mums ir vajadzīgi arī metāla detektori,” sacīja Belgradas Vračaras rajona mērs Milans Nedļkovičs.

Šādas masu apšaudes Serbijā un Balkānu reģiona notiek reti, un pēdējos gados skolās šādi incidenti nav notikuši.

Tiesa gan, eksperti vairākkārt brīdinājuši par briesmām, ko rada lielais pēc 90.gadu kariem valstī palikušo ieroču skaits.

Šo konfliktu radītā ilgstošā nestabilitāte, kā arī ilgās ekonomiskās grūtības var izraisīt šādus vardarbības uzplaiksnījumus, norādījuši eksperti.

