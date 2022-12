AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis. Foto: Paula Čurkste/LETA

“Zaļais punkts” grib audzēt muskuļus – konkurences padome vēl vērtē Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

AS “Latvijas zaļais punkts” iecerējis apvienoties ar uzņēmumiem SIA “Pilsētas eko serviss”, SIA “PES serviss” un SIA “B 124”. Pašlaik Konkurences padome vērtē saīsināto ziņojumu par “Latvijas zaļā punkta” izšķirošas ietekmes iegūšanu pār šīm trim kompānijām.

“Latvijas zaļā punkta” pamatdarbība ir izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču pārstrādes sistēmas organizēšana. Ar to saistītās “Eco Baltia” grupas sabiedrības galvenokārt nodarbojas ar vides apsaimniekošanu un atkritumu pārstrādi, aptverot ciklu no atkritumu savākšanas līdz to pārstrādei, sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, būvgružu, lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ceļu, ielu un teritoriju tīrīšanu un uzturēšanu.

Uzņēmumi, ar ko iecerēta apvienošanās, SIA “Pilsētas eko serviss” un SIA “PES serviss” nodarbojas ar ceļu, ielu un teritoriju tīrīšanu un uzturēšanu. Papildus tam “Pilsētas eko serviss” nodarbojas arī ar būvniecības atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Līdz ar to apvienošanās dalībnieku darbība minētajos tirgos pārklājas. Trešais uzņēmums, ko iecerēts pievienot – “B 124” –, nodarbojas ar biroja telpu, servisa ēku, angāru-noliktavu nomas pakalpojumiem.

AS “Eco Baltia”, kas ir “Latvijas zaļā punkta” akcionārs, aģentūrai LETA skaidrojusi, ka līdz ar darījuma noslēgšanu “Pilsētas eko serviss” kļūs par vienu no “Eco Baltia” vides apsaimniekošanas segmenta uzņēmumiem, kas specializējies ielu un ceļu uzturēšanā.

“Latvijas zaļais punkts” reģistrēts 2000. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,087 miljoni eiro. Informācija “Firmas.lv” liecina, ka “Latvijas zaļais punkts” pērn strādājis ar 10,925 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16,6% vairāk nekā 2020. gadā, bet uzņēmuma peļņa pieaugusi 3,8 reizes un bijusi 4,912 miljoni eiro.

“Latvijas zaļā punkta” akcionārs ir AS “Eco Baltia”. “Eco Baltia” akcionāri, pēc kompānijā vēstītā, ir fonda “INVL Baltic Sea Growth Fund” meitassabiedrība Lietuvas “BSGF Salvus” (52,81%), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (30,51%) un uzņēmuma vadība (16,68%).

KP viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai papildu izpētes sākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.