Aivars Lembergs FOTO: Paula Čurkste/LETA

Ar Covid-19 inficētais Lembergs pārvests uz cietumu slimnīcu Olainē Ieteikt







Ar Covid-19 inficētais bijušais Ventspils mērs Aivars Lembergs piektdien pārvests uz Latvijas cietumu slimnīcu Olainē, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Lembergs ievietots Covid-19 slimniekiem paredzētajā nodaļā.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē aģentūrai LETA ar ieslodzīto veselību saistītus jautājumus nekomentēja.

Jau ziņots, ka Rīgas Centrālcietumā konstatēti 27 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Viens no sasirgušajiem ir arī Lembergs.

Lemberga pārstāvētās partijas “Latvijai un Ventspilij” sadarbības partneru, Zaļo un zemnieku savienības politiķis Edgars Tavars sociālajā tīklā “Twitter” apgalvojis, ka Lembergs jau trīs mēnešus lūdzis viņam nodrošināt balstvakcīnu pret Covid-19, kas viņam regulāri esot atteikta.

IeVP, nekomentējot konkrēto Lemberga gadījumu, aģentūrai LETA piektdien norādīja, ka visiem Rīgas Centrālcietuma ieslodzītajiem esot iespēja saņemt balstvakcināciju ar “Johnson&Johnson” vakcīnu. Šī ražotāja vakcīna izvēlēta, jo šī vakcīna esot vispieprasītākā Centrālcietuma ieslodzīto vidū, tādēļ nav pasūtītas citas vakcīnas. Imunizācijas valsts padome pēc potēšanās ar “Johnson&Johnson” vakcīnu gan iesaka saņemt otru poti no “Pfizer” vai “Moderna”.

Jautājumus, kas saistīti ar Lemberga vakcināciju, pārvalde atteicās komentēt, jo tie “skar informāciju par personas veselību”.

No 30.novembra līdz 1.decembrim cietumā tika veikta rutīnas testēšana, kuras rezultātā konstatēti 27 jauni inficēšanās gadījumi. Kopā Rīgas Centrālcietumā pašlaik ar Covid-19 ir inficēti 50 ieslodzītie.

Infekcijas izplatības dēļ Centrālcietumā līdz 9.decembrim tika pagarināta karantīna, turklāt, iespējams, tiks lemts par karantīnas pagarināšanu, ņemot vērā jaunus konstatētos gadījumus.

Kā uzsver IeVP, Covid-19 izplatības apturēšanu Rīgas Centrālcietumā apgrūtina apcietināto atteikšanās no testēšanas. No 30.novembra līdz 1.decembrim testus atteicās nodot 188 ieslodzītie, no tiem tikai divi bija notiesātie, bet pārējie – apcietinātie.

Savukārt kāda Centrālcietumā ieslodzītā radi aģentūrai LETA pauda neizpratni par pašas ieslodzījuma vietas darbinieku īstenoto Covid-19 ierobežošanas politiku un pielaidību pret nevakcinētiem ieslodzītajiem. Informācijas avots atzīmēja, ka, piemēram, atsevišķiem nevakcinētiem ieslodzītajiem ticis ļauts turpināt strādāt cietuma veikalos, tādējādi radot infekcijas izplatīšanās riskus.

Lielākās bažas ieslodzītajiem esot par karantīnas dēļ noteiktajiem tikšanās ierobežojumiem. Radinieki pauda neizpratni, kāpēc vakcinētiem ieslodzītajiem nevarētu turpināt nodrošināt ilgstošās tikšanās ar vakcinētiem radiniekiem, vajadzības gadījumā nodrošinot arī testēšanu pirms pašas tikšanās. “Te cilvēkiem sāk jukt ārā attiecības ieslodzījuma vietas attieksmes un bezdarbības dēļ,” izteicās ieslodzītā radi.

Kopumā visās Latvijas ieslodzījuma vietās pašlaik ar Covid-19 ir inficēti 70 ieslodzītie.

Rutīnas testēšanā ieslodzītajiem tiek veikti siekalu testi. Ja tiek atklāts, ka ieslodzītais ir Covid-19 pozitīvs, tad tiek veikts deguna un rīkles RNS tests.

Ieslodzītie ar Covid-19 infekciju bez simptomiem vai vieglu slimības gaitu tiek izolēti ieslodzījuma vietās atsevišķās karantīnas zonās.

Savukārt uz Olaines cietumā Latvijas Cietumu slimnīcas izveidoto Covid-19 nodaļu tiek pārvesti ieslodzītie Covid-19 smagas, vidēji smagas saslimšanas gadījumā un ieslodzītie ar hroniskām slimībām, kā arī Latvijas Cietumu slimnīcā neatkarīgi no slimības gaitas un hroniskām slimībām atrodas Olaines cietumā konstatēti Covid-19 pozitīvi ieslodzītie. Šobrīd Latvijas Cietumu slimnīcā atrodas divi ar Covid-19 inficētie.

Vakcinācijas aptvere cietumos nodarbināto vidū ir 97,9%. Ieslodzīto vidū tā ir sasniegusi 66,3%. Ieslodzītajiem vakcinācija un arī revakcinācija ir brīvprātīga. Ieslodzītie lielākoties ir vakcinējušies ar “Janssen” vakcīnām.

Rīgas Centrālcietumā ieslodzītajiem ir pieejamas vakcinācijas un revakcinācijas iespējas ar šo vakcīnu. Jāņem vērā, ka vakcīna neizslēdz iespēju inficēties, taču to samazina, kā arī pasargā cilvēkus no smagākas slimības gaitas.

IeVP vērsa uzmanību uz to, ka katru mēnesi vidēji 160 personas no ieslodzījuma vietām tiek atbrīvotas un arī tikpat uzņemtas, tāpēc vakcinācijas aptvere un arī revakcinācijas aptvere ieslodzīto vidū mainās ļoti lēni.