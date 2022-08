Publicitātes foto

Katru gadu Latvijas Tehnoloģiskais centrs un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN-Latvija) izstādē “Riga Food” organizē ekspozīciju “Inovācija pārtikai”, kurā bez maksas aicināti piedalīties inovatīvi mazie un vidējie pārtikas uzņēmumi, mājražotāji, pētnieciskās institūcijas un mācību iestādes.

Piedāvājam iepazīties ar vadošajām šī gada tendencēm, kuras tiks pārstāvētas Latvijas un Baltijas stendos “Inovācija pārtikai”.

Inovatīvi vegānu produkti

BEZpiens, zirņu piens un citi vegāni produkti no cita veida pienotavas GOT FOODS. BEZpiens, jeb biezpiens no dzelteno zirņu olbaltumvielām ir jaunākais augu bāzes piena produkts – līdzīga tirgū nav!

MILGOGI no Lietuvas piedāvās augu izcelsmes vistas stilbiņus ar gaļai raksturīgo šķiedraino tekstūru, augstu uzturvērtību, tiem piemīt vistas ādai raksturīgais kraukšķīgums un izcilas garšas īpašības.

Kukaiņu pulveris cilvēku pārtikai

Carlos’Bugs ir šokolādes konfektes ar kukaiņu pulveri patērētājiem, kas seko līdzi aktualitātēm pasaulē. Tumšā vai baltā šokolāde, ogas un rieksti, kam pievienots proteīniem bagātais kukaiņu pulveris.

Izstādes jaunums – makaroni ar kukaiņu pulveri!

Eksotiski audzēti Latvijā augļi

Latvijā audzētu fizāļu ievārījumi ar dažādām piedevām no InkaOGA un Ziggy’s Chilie’s Rūjienā audzēto čilli asās mērces, marinētie halapenjo pipari un ekstrēmi asā mērce DNA CHANGER!

Unikālas tehnoloģijas

Zīmola PUPUCHI pupiņas un lēcas tiek grauzdētas izmantojot jaunu unikālu tehnoloģiju – mitro, bez eļļas grauzdēšanu. 2022.gada jaunums – ātrās uzlejamās zupas un putras ar grauzdētām lēcām, kā arī citi pupu un riekstu izstrādājumi.

Tradicionāli produkti jaunā interpretācijā

Ķiploku alus – ģimenes alus darītavas MIGLA šīs vasaras jaunums!

Vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar rīšanas traucējumi paredzētus raudzētus piena produktus piedāvās Lietuvas uzņēmums MB Wezoo.

Iesakām nogaršot Kale Latvia Organic pesto, čipšus un kimchi no augstvērtīgā lapu kāposta kale.

Ar šīm un citām inovācijām pārtikas nozarē iepazīsieties, apmeklējot Latvijas un Baltijas ekspozīcijas stendā “Inovācija Pārtikai” izstādē “Riga Food 2022” no 8. līdz 10. septembrim Ķīpsalā!

