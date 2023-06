Ierastos Jāņu ēdienus papildinām ar vieglām uzkodām. Receptes!

Foto: Anda Krauze

Līgo svētku galdā parasti ceļam ķimeņu sieru, speķa pīrāgus un plātsmaizes. Šos ierastos ēdienus var papildināt ar vieglām uzkodām – gardām neliela izmēra maizītēm, siera standziņām, viegliem un aromātiskiem salātiem, kuru sastāvā ir grilēts siers.

Siera standziņas

• 350 g kviešu miltu

• 125 g mandeļu miltu

• 220 g Holandes siera

• 1 olas dzeltenums

• 100 g sviesta

• pāris šķipsnu piparu

• pāris šķipsnu sāls

Visas sastāvdaļas samīca, beigās iemīca olas dzeltenumu. Mīklu uz kādu pusstundu ieliek ledusskapī, lai nostāvas. Mīklu izveltnē, tad veido standziņas. Liek uz pannas, kas izklāta ar cepampapīru. Cep iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 180 ºC aptuveni 20 minūtes, līdz standziņas kļūst zeltainas.

Foto: Anda Krauze

Var izmantot arī Čedaras vai Parmas sieru, kam ir izteiktāka garša. Pievieno garšvielas – timiānu, rozmarīnu, ķimenes – pēc vēlēšanās.

Salātu mix ar grilētu sieru

Foto: Anda Krauze

• 2 saujas salātu mix

• 1 mizots bumbieris

• 2 tējkarotes granātābola sēkliņu

• 6 šķēles Kazdangas siera ar zaļumiem

• 2 šķipsnas dīgstu

Mērcei –

• 3 ēdamkarotes olīveļļas

• 1/3 tējkarotes Dižonas sinepju

• ½ tējkarotes balzametiķa

• 1 tējkarotes citrona sulas

• ½ tējkarote medus

• šķipsna piparu

• šķipsna sāls

Pagatavo mērci: olīveļļu sablendē ar Dižonas sinepēm, medu, citrona sulu, balzametiķi un garšvielām, līdz izveidojas viendabīga konsistence.

Šķīvī kārto salātus, plāni sagrieztas bumbiera šķēlītes, grilēta siera šķēles un granātābola sēkliņas. Salātiem pārslaka mērci un pārkaisa dīgstus.

Siera uzkoda ar avenēm

Foto: Anda Krauze



• 2,5 šķēles Fazer dārzeņu maizes ar bietēm un burkāniem

• 3 svaigā siera bumbiņas ar garšvielām

• 1 ēdamkarote olīveļļas

• 6 spināta lapiņas

• 6 avenes

• grauzdētas ķirbju sēklas

• dīgsti

Maizes šķēles sagriež četrās daļās, pārslaka ar olīveļļu, uzbārsta garšvielas un apgrauzdē. Uz grauzdētās maizītes liek spināta lapiņu, uz pusēm pārgrieztu svaigā siera bumbiņu, aveni. Dekorē ar dīgstiem.

Grieķu jogurta kūka ar upeņu krēmu

• 4 ēdamkarotes kviešu miltu

• 4 ēdamkarotes cukura

• 4 olas

• šķipsna vaniļas

• 400 g saldētu upeņu

• 400 g grieķu jogurta

• 200 g cukura

• 200 g saldā krējuma

• 15 g želatīna

• 75 g ūdens

Dekorēšanai –

• granātābols

• zirņu dīgsti

Vispirms pagatavo biskvīta mīklu: atdala olu dzeltenumus no baltumiem. Pie baltumiem pievieno cukuru, saputo stingrās putās. Pie dzeltenuma pieber vaniļu, saputo stingrās putās. Masas savieno, pieliek miltus un visu viegli iecilā, līdz veidojas viendabīga masa. To lej kūkas formā un cep iepriekš sakarsētā krāsnī 170 ºC aptuveni 20 minūtes. Vai biskvīts gatavs, pārbauda ar koka irbulīti, to iedurot biskvītā. Ja biskvīts nepielīp pie kociņa, tas ir izcepies.

Kamēr biskvīts dziest, gatavo upeņu krēmu. Ūdens peldē uzbriedina želatīnu. Iepriekš atkausē upenes, tās sastampā. Saldo krējumu saputo ar svaigo sieru un cukuru līdz viendabīgai, stingrai masai. Ūdens peldē izkausēto želatīnu pievieno baltajam krēmam, iemaisa sastampātās upenes. Krēmu samaisa.

Formā liek uz pusēm pārgrieztu biskvītu, uz tā lej upeņu krēmu, virsū liek otru biskvīta pusi. Kūku novieto aukstumā, lai sastingst. Tad uzlej atlikušo upeņu krēmu, izlīdzina. Kūku liek aukstumā, lai sastingst. Dekorē.