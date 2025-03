Bērnu slimnīcas uzņemšanā liela noslodze, rindā var nākties nākties uzgaidīt ilgāk; aicina paņemt līdzi kādu uzkodu un dzeramo Ieteikt







Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Neatliekamās medicīnas centra (NMC) noslodze ir liela, bet ne kritiski liela, aģentūrai LETA pauda Bērnu slimnīcas NMC vadītājs Marks Ronis.

Reklāma Reklāma

Pēdējās dienās lielākais pacientu pieplūdums NMC novērojams laikā no plkst.10 līdz 16, kad vidēji katru stundu tiek atvesti vai ierodas aptuveni 20 pacienti, norādīja Ronis. Parasti centrā lielākais pacientu pieplūdums vērojams no plkst.10 līdz 22. Savukārt vakarā pacientu skaita pieaugums novērojams laikā no plkst.19 līdz 21.

Šajā sezonā lielākais pacientu pieplūdums NMC novērots 3.martā, kad diennakts laikā tika konsultēti 268 pacienti.

Bērnu slimnīca savā Facebook kontā izplatījusi aicinājumu: “Aicinām vēlreiz pārdomāt, vai konsultāciju nav labāk saņemt attālināti. Bet, ja tomēr ārsts pa tālruni attālinātā konsultācijā iesaka doties uz Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centru, lūdzam sagatavoties braucienam un paņemt līdzi gan ko dzeramu, gan ēdamu. Ja pēc sarunas ar ārsta palīgu netiks norādīts, ka bērnam nedrīkst dot ne dzert, ne ēst, jo, iespējams, būs jāveic kāds specifisks izmeklējums, uzkodas noderēs.

– Kaut arī Bērnu slimnīcā ir iespējas iegādāties ēdienus un dzērienus, pacientus ar akūtiem infekciju slimību simptomiem ļoti lūdzam nestaigāt apkārt pa slimnīcu, bet uzturēties tikai Akūtajā ambulatorajā centrā (C zonā).

– Gan bērniem, gan vecākiem lūdzam lietot maskas!”

Slimnīcā joprojām novēro lielu pacientu skaitu, kas pēc palīdzības NMC ierodas paši, nevis tiek atvesti ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) transportlīdzekli.

Pēdējās dienās NMPD mašīnu skaits pie Bērnu slimnīcas NMC nav lielāks kā parasti. Pēdējās nedēļas laikā 85,5% pacientu ieradušies paši, savukārt 15,8% atvedis NMPD.

Kā informēja slimnīcā, NMC Neatliekamās palīdzības nodaļā

gaiteņos gultas netiek izvietotas arī liela pacientu pieplūduma laikā, jo lielākā daļa pacientu tiek novirzīti uz Akūto ambulatoro centru (C zonā) pie pediatra akūtajos gadījumos.

Tomēr arī Neatliekamās palīdzības nodaļā (B zonā) pēdējās dienās aptuveni dienas vidū bijušas situācijas, kad trūkst gultasvietu, tāpēc pacienti, kuriem jāpaliek nodaļā, bet viņu stāvoklis nav vērtējams kā smags, kādu laiku pavada krēslos, kas atrodas nodaļas gaiteņos, atzina slimnīcā.

Ronis norāda, ka tas pacientiem nav radījis diskomfortu, un kopumā slimnīca tiek galā ar lielo pacientu plūsmu. Arī citās stacionāra nodaļās vērojams pacientu pieplūdums, bet Bērnu slimnīcā nevienu nodaļu gaiteņos gultas nav izvietotas, viņš skaidroja.

Bērnu slimnīcas NMC darbojas triāžas protokols, kuram atbilstoši nodrošina to, lai katrs pacients nonāktu tieši tajā pakalpojuma saņemšanas vietā, kas atbilst viņa veselības stāvoklim.

Triāžas protokls nosaka to, cik ilgā laikā pacients nonāk līdz ārsta apskatei, līdz ar to bērni un jaunieši, kuru veselibas stāvoklis vērtējams kā smags, tiek apskatīti agrāk.

Par pacientu skaitu un izvietošanas problēmām katru rītu tiek ziņots slimnīcas kopējā sapulcē, un dati par katras nodaļas noslodzi tiek nepārtraukti monitorēti. Nepieciešamības gadījumā darbu plūsma tiek pielāgota tā, lai palīdzību varētu nodrošināt visiem, norādīja slimnīcā.

Ronis uzsver, ka Bērnu slimnīcas biznesa inteliģences rīkā ir uzkrāts pietiekami liels datu apjoms par pagātnes notikumiem un pacientu plūsmām. Datu bāzi savienojot ar epidemioloģiskajiem datiem, kas ir Slimību profilakses un kontroles centrā, nākotnē šādos periodos,

kad ir saslimstības pieaugums, BKUS veiks plānveida pasākumus, lai slimnīca veiksmīgāk varētu uzņemt akūti slimos pacientus.

Pēc pacientu veselības stāvokļa smaguma sadalījums saglabājas ierastajā līmenī, kad virs 50% pacientu ir ieradušies NMC, kaut arī viņiem nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, piemēram, bērnam ir drudzis, klepus, sāpes ausī, kā arī dažādas vieglas traumas.

Reklāma Reklāma

Tādos gadījumos lielākā daļa pacientu nonāk Akūtajā ambulatorajā centrā, kur pieņem pediatri.

“Pēdējās dienās gaidīšanas laiks rindā šajā sektorā ir ilgs, turklāt arī ārsti slimo vairāk, tāpēc ne vienmēr iespējams piesaistīt papildspēkus”, sacīja Ronis.

Šī brīža epidemioloģiskajā situācijā ar simptomiem, kas nav satraucoši, BKUS speciālisti aicina nedoties uz slimnīcu, jo tajā satiekas daudzi akūti slimi bērni. Tā kā ne visi piekrīt valkāt maskas, ir iespējams inficēties ar kādu vīrusu no citiem pacientiem.

Speciālists norādīja, ka ar daudzām sūdzībām, kuras saņemtas NMC, veiksmīgi var tikt galā arī pacienta ģimenes ārsts. Lai samazinātu gaidīšanas laiku pie pediatra akūtos gadījumos un mazinātu inficēšanās riskus gaidīšanas zonā, slimnīcā arī aicina izmantot iespēju konsultēties ar pediatru attālināti.

Pieteikt attālinātu konsultāciju elektroniski var Bērnu slimnīcas Pacientu portālā, informē BKUS.

Kā vēstīts, otrdien Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā vērsies tik liels pacientu skaits, ka bija pārpildītas uzņemšanas telpas un gaitenis, kas no divvirzienu bija pārtapis par vienvirziena tur izvietoto gultu dēļ, vēstīja Latvijas Televīzija.

Vienlaikus rindā pie slimnīcas vairākas stundas nācās stāvēt arī NMPD automašīnām ar pacientiem tajās.

NMPD vadītāja Liene Cipule šādu situāciju sauca par nepieļaujamu. “Šī nav gatavība, ja mums vienas dienas, kaut vai vīrusa pacienti, var nostopēt neatliekamās palīdzības slimnīcu – tur ir sistemātiski jautājumi,” norādīja Cipule.