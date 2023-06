Jautājums, ko viņi ir solījuši “Putina vēstnesim”? Krauze par NA saistību ar Kremļa oligarhu Pjotru Avenu Ieteikt







“Plašāka koalīcija būtu demokrātiskāka,” runājot par iespējamo koalīcijas paplašināšanu, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atzina ZZS valdes priekšsēdētājs, 14.Saeimas deputāts. Armands Krauze.

Viņš norāda, ka, paplašinot koalīciju, tīri tehniski tas nozīmēs, ka jāveido jauna valdība, jauna valdības deklarācija, jo esošās likumdošanas ietvaros neesot iespējams tādas pārmaiņas veikt.

Krauze uzsver, ka ir arī daudzi ideoloģiski jautājumi. Viens no tiem ir “Nacionālās apvienības” (NA) saikne ar Krievijas diktatora Vladimira Putina oligarhu Pjotru Avenu.

“Mani ļoti bažīgu rada viņu ciešā saikne ar Putina oligarhu Avenu,” politiķis atzina, piebilstot, ja NA vadībai pietuvināti cilvēki tiekas ar viņu, tas ir nacionālās drošības jautājums.

Viņš uzskata, ka būtu jāprasa NA līderim Raivim Dzintaram, ko viņi ir solījuši “Putina vēstnesim”.

Krauze uzsver, ka Avens nav vienkārši oligarhs: “Viņš ir tas, kas pēc Ukrainas kara sākuma, sēdēja ar Putinu vienā telpā.”

Avena bagātībai klāt nestāvot līdzās neviens Latvijas miljonārs.

“Ir jāvērtē arī šādi jautājumi,” politiķis akcentēja.

Jau vēstīts, ka Nacionālās apvienības (NA) Saeimas deputātiem Aleksandram Kiršteinam un Rihardam Kolam iezīmējušies pretēji viedokļi par sankcijām pakļauto, Krievijas diktatoram Putinam pietuvināto oligarhu Pjotru Avenu.

Kiršteins ceturtdienas Saeimas sēdes debatēs pauda, ka viņu aizskāris kāda opozīcijas deputāta teiktais, ka Ogres mērs Egils Helmanis (NA) ticies nevis ar Latvijas pilsoni, bet ar oligarhu.

“Nekādas sankcijas neaizliedz tikties ar Latvijas pilsoni, it sevišķi, ja tās sankcijas nav no ASV uzliktas, bet no Eiropas Savienības, kura pati nepārtraukti tirgojas ar Krievijas oligarhiem,” norādīja NA deputāts.

Kiršteins atzīmēja, ka Helmanis piecas reizes personīgi braucis uz Ukrainu ar palīdzības kravām “tieši tur, kur notiek apšaudes”. Tāpat deputāts vērsa uzmanību Avena agrāk pagātnē sniegtajam atbalstam Ukrainai.

Savukārt Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Kols, atbildot uz saņemtajiem jautājumiem “Twitter”, šajā sociālajā tīklā raksta, ka “kategoriski” nepiekrīt Kiršteina paustajam “par “sižeta varoņiem” & viņu “sasniegumiem””.

“Man šādi uzskati, retorika un rīcība ir nepieņemama. To esmu paudis partijā, arī porcelāna “sāgā”. Bet demokrātijas principi lēmumos pieprasa ko vairāk par manu nostāju – skaitlisku vairākumu,” skaidro Kols.

Ārlietu komisijas vadītājs pauž, ka Kiršteina izteikumi esot “tāli” no partijas nostājas.

Kols kā NA valdes loceklis pauž, ka partijai “nav pieņemami nekādi reveransi un klanīšanās, nekāda attiecību normalizēšana vai tuvināšana, vai slavas dziesmu dziedāšana par un ap agresorvalsts režīma zināmo pietuvināto noziedzīgo pakalpiņu svītu”.

“Neatkarīgi no tā, kuram projektam tie varbūt reiz iedevuši finansējumu vai tā, cik unikāla ir viņu porcelāna kolekcija. Punkts,” uzsver Ārlietu komisijas priekšsēdētājs.

Kā vēstīts, saistībā ar Ogres novada mēra Egila Helmaņa (NA) ieceri izstādīt sankcijām pakļautajam Krievijas oligarham Pjotram Avenam piederošās porcelāna kolekcijas izstādi gada sākumā izcēlās konflikts starp Ogres pašvaldības vadību un Ogres muzeja darbiniekiem.

Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) situācija Ogrē “nav pieņemama”, un premjers aicinājis Sprindžuku izskatīt šo lietu pēc būtības.

Sprindžuks pašvaldībai pieprasīja sniegt paskaidrojumus par izveidojušos konfliktu, ko pašvaldība ir izdarījusi. Pašvaldības sniegtās atbildes patlaban analīzē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatpersonas.

Savukārt tiesībsargs, vērtējot Ogres novada pašvaldības lēmumu februārī aizliegt “Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrībai” plānoto sapulci, kuras mērķis bija paust atbalstu muzejam un tā darbiniekiem, secinājis, ka pastāv pamatotas bažas par veidu, kādā Ogres pašvaldība ierobežo iedzīvotāju pulcēšanās brīvību.

“Progresīvo” Saeimas frakcija aicinājusi Sprindžuku no amata atstādināt Helmani, taču šis ierosinājums noraidīts.