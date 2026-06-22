Armiju nevar nopirkt vienā dienā!” Eksperts norāda uz nopietnu aizsardzības problēmu Latvijā 0

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LA.LV
17:13, 22. jūnijs 2026
Viedokļi

Militārais apskatnieks Mārtiņš Vērdiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka globālā drošības situācija pēdējos gados kopumā ir pasliktinājusies un šī tendence, viņaprāt, turpinās jau kopš 2008. gada.

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Viņš uzsvēra, ka starptautiskās drošības kontekstā īpaši svarīgs ir valstu rīcības ātrums un spēja pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Vienlaikus viņš atzina, ka militārās spējas nav iespējams izveidot ātri, pat ja pieejams ievērojams finansējums.

Pēc viņa teiktā, armijas attīstība ir ilgstošs process, kas notiek pakāpeniski un prasa gadiem ilgu darbu – to nevar “nopirkt vienā dienā” pat ar lielu aizsardzības budžetu.

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Vērdiņš norādīja, ka Latvijas gadījumā situāciju šobrīd ietekmē gan jauna militārā vadības paaudze ar labu izglītību un izpratni, gan arī profesionāla aizsardzības ministra klātbūtne. Tas, viņaprāt, veido pozitīvu kombināciju.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka laika šādu spēju attīstībai ir maz, un būtiska daļa no nepieciešamajām pārmaiņām būtu bijusi jāsāk jau agrāk.

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