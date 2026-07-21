FOTO. Ūdens pārņēmis pilsētas un laukus: spēcīgās lietavas nodarījušas pamatīgus postījumus 2
Pirmdienas, 20. jūlija, intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes dzirnavezers un ūdens straume appludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš (TNA/LA) aģentūrai LETA stāstīja, ka pagastu pārvalžu vadītāji apzina lietavu postījumu apmērus un ziņo par tiem pašvaldībai. Otrdien plkst. 13 domes priekšsēdētājs ir sasaucis Civilās aizsardzības komisijas sēdi, kurā kopā ar visām institūcijām tiks vērtēts postījumu apmērs un nepieciešamie resursi seku novēršanai.
Bērziņš atzina, ka lietavu dēļ visvairāk ir cietuši autoceļi, kas ir izskaloti un kam vajadzēs nopietnu remontu. Pastendē un arī citviet ir applūduši gan iedzīvotāju, gan pašvaldības īpašumi.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu, un vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojumu stacijās vakar nolijusi mēneša norma. Kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau trīskārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus.
Uz laiku slēgti autoceļi
Reģionālā autoceļa Sloka-Talsi (P128) posms starp Dursupi un Laucieni pirmdienas, 20. jūlija, lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, aģentūrai LETA norādīja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).
Kompānijā skaidroja, ka reģionālā autoceļa Sloka-Talsi bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tādējādi tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi.
Uzņēmumā informē, ka stipro lietavu dēļ Talsu apkārtnē applūduši un izskaloti trīs autoceļu posmi, kas patlaban ir slēgti, un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem.
Tostarp posmu starp Dursupi un Laucieni var apbraukt pa vietējiem autoceļiem Stende-Lauciene-Mērsrags (V1401) un Valdemārpils-Pļavas-Sviķi (V1410).
Tāpat ir slēgts vietējā autoceļa Liepkalni-Stumbri (V1379) posms pie Dursupes upes. Apbraukšana iespējama pa Liepkalni-Stumbri un Kandavas stacija-Oksle-Dursupe (V1431).
Slēgts arī vietējā autoceļa Vēži-Garlene (V1415) posms no Pļavupes līdz krustojumam ar autoceļu Stende-Lauciene-Mērsrags. Apbraukšana iespējama pa autoceļu Sloka-Talsi, Sārcene-Lauciene-Sabiles stacija (V1397) un Talsi-Šķēde-Okte (V1407).
LVC norādīja, ka izskalojumi ir novēroti arī uz citiem autoceļiem Talsu un Ventspils apkārtnē, piemēram, uz autoceļa Ugāle-Blāzma-Ance (V1311), uz autoceļa Talsi-Gravas-Ģibuļi (V1404) pie Dundurmeža un uz autoceļa Pastende-Iliņi-Spāre (V1385). Bojājumu vietās ceļa uzturētāji veic darbus, satiksme var būt organizēta pa vienu joslu.
Izskalojumus uz autoceļiem ar grants segumu ceļa uzturētāji sāka labot otrdien.
LVC inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas.
Par izskalojumiem un applūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotājus aicina ziņot, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.
Talsu novads plāno lūgt palīdzību valdībai
Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai, aģentūrai LETA teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš (TNA/LA).
Stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā patlaban nerada draudus iedzīvotāju dzīvībām, taču rada neērtības ikdienā, jo nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektroapgādes, atzina Bērziņš.
Cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, ir jārēķinās ar neērtībām, braucot pa apkārtceļiem, lai nokļūtu savā galamērķī un atgrieztos mājās. Tas patlaban ir vislielākais zaudējums, atzina Bērziņš. Dursupē ūdens straume ir daļēji izpostījusi arī bērnu rotaļu laukumu.
Viņš informēja, ka pirmdienas intensīvais lietus ir nodarījis postījumus daudzos valsts un pašvaldības autoceļu posmos. VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) ir slēguši tos autoceļu posmos, kur transporta kustība nav iespējama lietus izskalojumu dēļ, kā arī izvietotas brīdinājuma zīmes.
Pašvaldības vadītājs aicina iedzīvotājus ievērot norobežojošās brīdinājuma zīmes, lai neapdraudētu ne savu, ne līdzcilvēku dzīvības vietās, kas izskalojumu dēļ ir bīstamas.
“Turklāt turpmākās 48 stundas tiek prognozēts lietus, kas situāciju var vēl spēji pasliktināt,” piebilda Bērziņš.
Applūdis Talsu Dzimtsarakstu nodaļas ēkas apakšstāvs un sanitārais mezgls, kā arī Talsu kultūras centra laukums. Tās esot teritorijas, kur jau iepriekš identificēti applūšanas riski.
Pastendes pagasta administratīvajai ēkai, kur ir arī kultūras nams un citas iestādes, no lietusgāzēm ir cietis pagrabstāvs, tādēļ uz laiku ir atslēgta elektrība gan šai ēkai, gan daudzdzīvokļu mājām, lai varētu veikt remontdarbus.
Šodien sasauktajā Civilās aizsardzības komisijas sēdē panākta vienošanās, ka viss postījumu apmērs tiks apzināts nedēļas laikā, kā arī tiks lūgts valdības atbalsts postījumu novēršanai. Patlaban domes priekšsēdētājs atturējās nosaukt summu, kas būs nepieciešama, lai visu atjaunotu, taču viņš prognozēja, ka tā varētu būt liela. Pašvaldības budžetā gan esot līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.