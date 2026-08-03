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TESTS. Matemātikas duelis: vai vari pārspēt deviņgadnieku matemātikā? 0

kokteilis.lv

Daudzi domā, ka sākumskolas matemātika ir tīrais sīkums – saskaitīt ābolus, atcerēties reizrēķinu, varbūt aprēķināt taisnstūra perimetru… Cik gan grūti tas varētu būt, vai ne? Te ir tava iespēja to pārbaudīt.

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Vai vari pārspēt deviņgadnieku jeb 3. klases skolēnu matemātikā?

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