TESTS. Matemātikas duelis: vai vari pārspēt deviņgadnieku matemātikā? 0
Daudzi domā, ka sākumskolas matemātika ir tīrais sīkums – saskaitīt ābolus, atcerēties reizrēķinu, varbūt aprēķināt taisnstūra perimetru… Cik gan grūti tas varētu būt, vai ne? Te ir tava iespēja to pārbaudīt.
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Vai vari pārspēt deviņgadnieku jeb 3. klases skolēnu matemātikā?
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