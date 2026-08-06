Dzer un tievē? Nosauktas 9 tējas, kas palīdzēs atbrīvoties no liekā svara 0
Tēja var būt ne tikai patīkams ikdienas dzēriens, bet arī vērtīgs sabalansēta uztura papildinājums tiem, kuri vēlas kontrolēt ķermeņa svaru. Atsevišķi tējas veidi var veicināt vielmaiņu, mazināt vēlmi uzkost un papildināt veselīgus ieradumus, kas palīdz svara samazināšanā.
Speciālisti uzsver, ka tēja nav brīnumlīdzeklis svara zaudēšanai. Vislabākos rezultātus tā sniedz kopā ar sabalansētu uzturu un regulārām fiziskajām aktivitātēm.
Lūk, deviņi tējas veidi, kas var būt noderīgi svara kontroles procesā.