Foto. pexels.com/ Denniz Futalan

Dzer un tievē? Nosauktas 9 tējas, kas palīdzēs atbrīvoties no liekā svara 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
9:28, 6. augusts 2026
Veselam Uzturs

Tēja var būt ne tikai patīkams ikdienas dzēriens, bet arī vērtīgs sabalansēta uztura papildinājums tiem, kuri vēlas kontrolēt ķermeņa svaru. Atsevišķi tējas veidi var veicināt vielmaiņu, mazināt vēlmi uzkost un papildināt veselīgus ieradumus, kas palīdz svara samazināšanā.

Kokteilis
Cilvēkus aizrāvis ātrs IQ tests: tas liks izkustināt smadzenes, lai pārbaudītu tavu erudīciju
Kokteilis
VIDEO. Spānijas lidostā pēkšņi atskan Raimonda Paula mūzika! Pie klavierēm – Māris Grigalis
Kokteilis
Vai esi izvilcis laimīgo lozi? Lūk, par kādām sievām kļūst katrā mēnesī dzimušās sievietes
Lasīt citas ziņas

Speciālisti uzsver, ka tēja nav brīnumlīdzeklis svara zaudēšanai. Vislabākos rezultātus tā sniedz kopā ar sabalansētu uzturu un regulārām fiziskajām aktivitātēm.

Lūk, deviņi tējas veidi, kas var būt noderīgi svara kontroles procesā.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Ar šo brokastu izvēli labāk neaizrauties! Tā var veicināt paaugstinātu holesterīna līmeni
Vai tuvinieks dod par sevi ziņu no aizsaules? Zintniece nosauc 5 biežākās pazīmes, kas par to liecina
Mājas
Vai tavs telefons tevi izspiego? 5 brīdinājuma pazīmes, ko nedrīkst ignorēt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.