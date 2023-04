Ināra Mūrniece Vašingtonā tiekas ar Loidu Ostinu. FOTO: AP/Scanpix/LETA

ASV aizsardzības sekretārs: Latvija ātri kļuvusi par vērtīgu NATO un ASV partneri







Aizsardzības ministre šonedēļ atrodas vizītē ASV, kur Vašingtonā tiekas ar ASV aizsardzības nozares augstākajām amatpersonām.

Mūrniece vakar jau tikusies ar ASV aizsardzības sekretāru Loidu Ostinu, lai pārrunātu abu valstu divpusējo sadarbību aizsardzības jomā, drošības situāciju reģionā un Ukrainā, tostarp turpmāko atbalstu Ukrainai, kā arī ASV un Latvijas prioritātes šovasar gaidāmajā NATO samitā Viļņā.

Tikmēr ASV Aizsardzības departamenta mājas lapā jau publiskoti pirmie secinājumi par aizvadīto tikšanos.

Loids Ostins norāda, ka Latvija ātri kļuvusi par vērtīgu NATO un ASV partneri. Latvijai un ASV bijušas produktīvas diskusijas Ukrainas Aizsardzības kontaktgrupā un NATO aizsardzības ministru sanāksmē februārī, sacīja Ostins, piebilstot, ka arī augustā viņam bija lielisks brauciens uz Latviju.

Šis ir izšķirošs laiks Eiropas drošībai, sacīja L.Ostins. Jau vairāk nekā gadu Krievija ir izvērsusi neizprovocētas agresijas karu Ukrainā, tostarp pret civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru. “Ukraiņu tauta uz to ir reaģējusi ar neticamu drosmi. ASV un mūsu sabiedrotie partneri ir apņēmušies atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams,” viņš teicis.

Sekretārs arī sacīja, ka Latvija ir parādījusi milzīgu iniciatīvu drošības palīdzības sniegšanā Ukrainai. “Jūs esat viens no lielākajiem militārās palīdzības sniedzējiem Ukrainai, salīdzinot ar jūsu ekonomikas apmēru,” viņš sacīja, norādot, ka Latvija ir ziedojusi vairāk nekā 1% no savas valsts iekšzemes kopprodukta, lai palīdzētu Ukrainai cīnīties pret Krievijas agresiju.

“Jūs man atgādinājāt, ka katra valsts, neatkarīgi no tās lieluma, var rīkoties un iestāties par to, kas ir pareizi,” sacījis L.Ostins.

Sekretārs arī izteica atzinību Latvijai par ieguldījumu tās aizsardzības spējās, tostarp noslēdzot vērienīgus raķešu un daudzkārtējo raķešu sistēmu iepirkumus. “Šīs investīcijas ir ļoti svarīgas jūsu drošībai un NATO kolektīvajai aizsardzībai un atturēšanai,” viņš teica.

ASV saglabās pastāvīgu spēku klātbūtni Baltijas valstīs, veicot regulāras rotācijas. “ASV joprojām ir pilnībā uzticīga Latvijas aizsardzībai un 5.pantam,” viņš sacīja, norādot uz NATO apņemšanos nodrošināt kolektīvo aizsardzību, ja kādai no dalībvalstij tiek uzbrukts. Mūrniece sacīja, ka ASV ir vērtīgs partneris, un viņa uzsvēra, cik svarīgi ir izturēt atbalstu Ukrainai.