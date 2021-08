Anastasija Kravčenoka (no kreisās) un Tīna Graudiņa ceturto reizi šosezon palikušas solīti no goda pjedestāla ne tikai olimpiskajā Tokijā, bet arī aizvadītajā nedēļā Eiropas čempionātā Vīnē. Foto: Florian Schroetter/AFP/SCANPIX/LETA

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas labākie pludmales volejbolisti aizvadītajā nedēļā Austrijas galvaspilsētā Vīnē cīnījās par Eiropas čempionāta medaļām, soli no goda pjedestāla paliekot Tīnai Graudiņai/Anastasijai Kravčenokai, kamēr Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs un Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš ieņēma dalītu devīto vietu, apstājoties astotdaļfinālā.

Graudiņa/Kravčenoka atkārtoja Tokijas olimpiskajās spēlēs iespēto, kur arī ieņēma ceturto vietu, tāpat kā vēl pirms tam divos Pasaules tūres četru zvaigžņu posmos. Šī sezona meitenēm ir ceturtās vietas zīmē…

Abām pēdējā mēneša laikā bijusi kolosāla slodze, ar laika joslu maiņu, taču Vīnē viņas atkal bija līmenī, apstiprinot, ka ir tiesīgas būt pasaules pludmales volejbola elitē.

Grupā divas uzvaras pret duetiem no Francijas un Polijas, astotdaļfinālā 2-0 (21:17, 21:18) pret čehietēm Hermanovu/Štohlovu, ceturtdaļfinālā 2-1 (13:21, 21:16, 15:13) pret vācietēm Laburēru/Tīlmani. Sestdien jau medaļu cīņās gan divi zaudējumi un atkal trīs setu cīņās – 1-2 (15:21, 21:15, 11:15) pret Stamu/Šūnu no Nīderlandes, bet bronzas mačā 1-2 (21:14, 17:21, 8:15) pret Borgeri/Zūdu no Vācijas.

Pusfinālā pret nīderlandietēm trešajā setā bija 11:11, bet pretiniecēm izdevās pāris labu servju, uzvaras punktu izcīnot ar bloku.

Graudiņa/Krav­čenoka 2019. gadā Maskavā sensacionāli triumfēja Eiropas čempionātā, pērn Majoros apstājoties astotdaļfinālā.

Par Eiropas čempionēm kļuva Nina Betšārta un Tanja Hīberli no Šveices. Arī pērn Vecā kontinenta čempionu titulu izcīnīja šveicietes, taču Joanna Veidriha/Anuka Deprē-Veržē.

Vīriem gan gāja kā pa viļņiem, jo grupā pa vienai uzvarai un zaudējumam. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā abiem uzvaras – Pļaviņam/Točam pret francūžiem, Samoilovam/Šmēdiņam pret itāliešiem.

Viss beidzās astotdaļfinālā, kur Tokijas olimpisko spēļu ceturtās vietas ieguvēji Pļaviņš/Točs ar 0-2 (15:21, 18:21) zaudēja Brūveram/Mēuvsenam no Nīderlandes, bet Samoilovam/Šmēdiņam nebija nekādu pret­argumentu pret čehiem Perušiču/Šveineru – 0-2 (14:21, 13:21).

Šmēdiņš neizmantoja iespēju kļūt par medaļām vairāk titulēto Eiropas čempionātu dalībnieku, jo viņam ir viens zelts, četri sudrabi un viena bronza. Sešas medaļas ir vēl četriem sportistiem.

Vīru turnīra finālā iekļuva olimpiskie čempioni Annešs Mūls un Kristians Sērums, kuriem pretim nāca nīderlandieši Stefans Bērmans un Joriks de Grūts. Norvēģi uzvaras gadījumā par Eiropas čempioniem kļuva ceturto gadu pēc kārtas.