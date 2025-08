Magones Burkas kartupeļu raža 2025. FOTO: LA.LV kolāža/@magone.burka “Instagram”

Magone Burka “Instagram” dalījusies ar video, kurā sekotājiem atrāda savu kartupeļu ražu.

Viņa stāsta, ka lielā mitruma dēļ kartupeļu talka sākusies 2 nedēļas agrāk nekā ierasts. “Nopuvuši laksti un zeme kaila,” bet jāķeras pie darba, saka Magone. Lielīties ar kartupeļiem nevarot, bet ir jābūt pateicīgiem par to, kas ir. Ja pērn lielākais tupenis bija ap 400 gramiem, tad šogad izskatās, ka lielākais kartupelis varētu būt 100 gramu smags.

Kartupelis ir daudzpusīgs un uzturvielām bagāts dārzenis, kas pieder pie nakteņu dzimtas. Tas sākotnēji cēlies no Dienvidamerikas Andu reģiona, bet mūsdienās ir viens no populārākajiem pārtikas produktiem pasaulē. Kartupelis satur ogļhidrātus, šķiedrvielas, C vitamīnu, kā arī dažādus minerālvielu savienojumus, piemēram, kāliju un magniju.

Virtuvē kartupelis ir īsts karalis – to var vārīt, cept, fritēt, sautēt vai izmantot zupās, biezeņos, salātos un pat desertos. Atkarībā no šķirnes un pagatavošanas veida tas var būt gan mīksts un krēmīgs, gan kraukšķīgs un zeltaini brūns.

Papildus uzturvērtībai kartupeļi spēlē nozīmīgu lomu arī lauksaimniecībā, jo tie ir salīdzinoši viegli audzējami un labi pielāgojas dažādiem klimatiskajiem apstākļiem. Ne velti kartupelis tiek uzskatīts par vienu no cilvēces galvenajiem pārtikas resursiem, kas gadsimtiem ilgi palīdzējis izdzīvot un pabarot miljoniem cilvēku visā pasaulē.