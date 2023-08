Atklāta jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta arēna “Ogre” Ieteikt







18. augustā OGRES PILSĒTAS SVĒTKU- ŠEIT DZIMST LEĢENDAS laikā tika atklāta jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un Sporta arēna “Ogre” Gunāra Astras ielā 1.

Šajā vēsturiskajā brīdī klātesošos sveica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, uzsverot, ka nākamajām paaudzēm svarīgi sniegt zināšanas, un skola ir zināšanu pamats. “Man prieks, ka jaunieši izvēlas dzīvot Ogrē un apgūt zināšanas šajā skolā. Mūsu jaunais sauklis ir Šeit dzimst leģendas, es ceru, ka šajā skolā dzims leģendas.”

Gandarīta par jauno skolu un arēnu ir arī Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča, kura teica lielu paldies pašvaldībai par neatlaidību projekta īstenošanā, būvniekiem par ieguldīto darbu, izglītības pārvaldei un darbiniekiem par atbalstu, jauniešiem un vecākiem par pacietību gaidot jaunas skolas atklāšanu. “Pašvaldība un būvnieki savu darbu paveikuši, tagad mūsu laiks neatlaidīgi un apzinīgi rūpēties par ilgtspējīgu izglītību. Vēlu, lai visai ģimnāzijas saimei šī ēka kļūtu par otrajām mājām, lai šīs izglītības iestādes skolēnu sasniegumi izskanētu visā pasaulē.”

Tā kā jaunā izglītības iestāde atrodas ielā, kurai dots Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras vārds, ogrēniešus un viesus ar ēkas atklāšanu sveica arī Gunāra Astras brālis Leons Astra.

Pirms lentas svinīgās pārgriešanas izglītības iestādi un sporta arēnu iesvētīja Lielvārdes ev.lut. baznīcas mācītājs Ingus Dāboliņš. Jaunās ēkas atklāšanas lentu svinīgi pārgrieza Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, ģimnāzijas direktore I. Zeņkeviča un L. Astra.

Pēc svinīgajām uzrunām un lentas pārgriešanas klātesošajiem skolotāju pavadībā bija apskatīt skolu un sporta arēnu. Jāatzīmē, ka jauno Ogres Valsts ģimnāziju un sporta arēnu būs iespēja apskatīt arī 19. augustā, kad tiks organizētas interesentu grupas: plkst.13.00, plkst.14.00, plkst.15.00, plkst.16.00 un plkst.17.00.

Atklājot šo izglītības iestādi, tika uzsākta jauna ziedojumu vākšanas akcija, lai sniedzot palīdzīgu roku Ukrainas tautai, varētu iegādāties automašīnu, uz kuras tiks uzstādīti prožektori un pretgaisa aizsardzības iekārta civilo iedzīvotāju aizsardzībai. Pirmo ziedojumu kastē iemeta E. Helmanis, aicinot atbalstīt ukraiņu tautu, jo tikai kopīgiem spēkiem varam uzvarēt šajā karā.

Pirms leģendārās basketbola spēles BK Ogre pret Latvijas basketbola “zvaigznēm”, sporta arēnā “Ogre” vēlreiz paldies par atbalstu Ogres novada pašvaldībai teica Popasnas, Černihivas un Zbaražas viesi, īpaši uzsverot, ka E. Helmanis ir viens no drosmīgākajiem cilvēkiem, ko viņi ir satikuši. Dāvanas un atzinības rakstus saņēma deputāti un uzņēmēji, kuri ir apmeklējuši Ukrainu un snieguši tai humāno palīdzību. Īpaši pateicību saņēma E. Helmanis, kuram Čerņihivas universitāte piešķīra goda profesora titulu. Klātesošos ar patriotisko dziesmu “Sarkanais irbenājs” sveica arī dziedātāja Anastasija Černeha.

Atklāšanas pasākuma laikā Atzinības raksts par godprātīgu, ilggadēju darbu un sasniegumiem profesionālajā jomā un ieguldījumu Ogres novada attīstībā tika pasniegts Aigaram Apinim. Atzinības raksts tika pasniegts arī basketbolistam Rinaldam Sirsniņam, kurš šī vakara spēlē beidza savu profesionālā sportista karjeru.

Tie, kas neredzēja Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas atklāšanu klātienē, to var skatīties Ogres novada pašvaldības sociālā tīkla facebook profilā.

Skolas un sporta arēnas atklāšanu vadīja grupas “Citi Zēni” solists Jānis Pētersons un TV un radio ētera personība Sanda Dejus. Pasākumā muzikālus priekšnesumus sniedza pūtēju orķestris “Horizonts”, opermūziķis Juris Jope, trombonists, komponists un producents Vairis Nartišs, kā arī Ogres Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Dzīpari”.

Informācijai

2017. gada 16. jūnijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”. Pamatojoties uz lēmumu un sagatavoto projekta pieteikumu, 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”.

Projekta ietvaros jau 2018. un 2019. gadā veikti dažādi uzlabojumi Ogres 1.vidusskolā – veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions. Tomēr projekta finansiāli visietilpīgākā aktivitāte bija jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšana un būvniecība.

Jaunās skolas ēkas būvniecība bija akūti nepieciešama, jo Ogres valstspilsētā ir tendence pieaugt iedzīvotāju un arī izglītojamo skaitam. Šobrīd pilsētas skolas ir pārpildītas, līdz ar to ir ļoti sarežģīti nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus mācību apstākļus. Ogres Valsts ģimnāzijas pārvietošana uz jaunām telpām ļaus ievērojami uzlabot mācību apstākļus gan Ogres Centra pamatskolā, gan Ogres 1. vidusskolā, kur sākumskolas klašu skolēniem klases ierīkotas nepiemērotās telpās.

PLAŠA, MODERNA, AR ĀRTELPU SASAISTĪTA ĒKA

Jaunās, 15 000 m² plašās skolas ēkas un sporta manēžas būvniecības darbi tika uzsākti 2021. gada maijā. Jaunajā skolā tiks nodrošināts mācību process līdz 672 izglītojamajiem. Ēkas plānojums veidots tā, lai sniegtu plašuma sajūtu un sasaisti ar ārtelpu. Skolas centrālajā daļā atrodas iekšpagalms, ko ir iespējams sasaistīt ar blakus esošo aktu zāli. Skolas pirmajā stāvā izvietots vestibils, aktu zāle, kā arī dabaszinību mācību priekšmetu auditorijas un pedagogu telpas. Otrajā stāvā – matemātikas, tehnoloģiju, humanitāro un sociālo zinātņu mācību klases, kā arī metodiskais centrs un bibliotēka. Savukārt trešajā stāvā strādās sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants, atrodas tehniskās telpas. Jāatzīmē, ka ēkas 3. stāvā skolēniem būs nodrošināta organizēta izeja uz jumta, ko paredzēts izmantot kā observatoriju, kā arī citiem nelieliem skolas pasākumiem.

Sporta hallē ir pieejamas gan stacionārās, gan pārvietojamās tribīnes, kopumā nodrošinot vietu līdz pat 1700 skatītājiem. Sporta kompleksa pamatā ir Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prasībām izbūvēta vieglatlētikas arēna – 4 apļveida (200m) un 6 sprinta skrejceliņi, sektori tāllēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai un lodes grūšanai. Savukārt arēnas vidū atrodas komandu sporta veidu laukums, kas piemērots basketbolam, florbolam, tenisam, rokas bumbai un volejbolam. Sporta ēkā atrodas telpas arī cīņas treniņiem, ģērbtuves un telpas treneriem, otrajā stāvā – trenažieru zāle, horeogrāfijas zāle un vingrošanas nodarbību zāle.

Ēkas apkārtnē izbūvētas trīs autostāvvietas. Ir pārbūvēts piebraucamais ceļš skolas un sporta ēkām (posmā no Mednieku ielas puses), lai nodrošinātu audzēkņu un sportistu ērtu piekļūšanu ēkām.

Šī ir viena no modernākajām skolām Latvijā, kuras izbūvē liela uzmanība tika pievērsta videi draudzīgiem risinājumiem un energoefektivitātei. Ēku projektēšanas procesā tika iesaistīti arī ap 100 jauniešu un pedagogu no citām skolām, kas sniedza savu redzējumu par to, kādai būtu jāizskatās mūsdienīgai, uz nākotnei vērstai izglītības iestādei. Ogres Valsts ģimnāzijas ēka ir viena no 12 Latvijas Arhitektūras gada balvas 2023 nominantiem.