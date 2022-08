Attēls: AJ Produkti

Birojā, ražotnē, noliktavā, veikalā – it visur ir nepieciešami atkritumu konteineri, lai motivētu apkārtējos sakopt aiz sevis un, iespējams, arī šķirot atkritumus, veidojot tīru un sakoptu vidi ap sevi. Pēc kādiem kritērijiem izvēlēties un kur iegādāties atkritumu konteinerus un miskastes? Atbildi uz šo jautājumu gūsiet, turpinot lasīt šo rakstu.

Kāpēc šķirot atkritumus?

Atkritumu šķirošana palīdz taupīt dabas resursus un arī enerģiju, jo daudzi ikdienā plaši izmantoti materiāli ir pārstrādājami otrreiz – papīrs, plastmasa, stikls, metāls. Šķirošana ir svarīga arī tāpēc, ka ap mums ir dažādi priekšmeti, kas var saturēt toksiskas, kancerogēnas, sprāgstošas vai viegli uzliesmojošas vielas, tādējādi nodarot kaitējumu cilvēka veselībai, dzīvniekiem, videi.

Attēls: AJ Produkti

Tādas vielas ir baterijās, lampās ķimikālijās, elektroniskajās ierīcēs. Ja darbavietā atrodas vieta, kur novietot šādus potenciāli bīstamus atkritumus, vide ir drošāka.

Lai veicinātu atkritumu šķirošanu darbavietā, svarīgs ir atbilstošs marķējums uz konteineriem, lai darbiniekiem nebūtu nekādu šaubu, kur ko mest. AJ Produkti klāstā pieejams viss, sākot ar mazām biroja atkritumu tvertnēm, līdz konteineriem, noliktavu atkritumu maisiem un automātiski izberamiem konteineriem.

Kārtība uzņēmumā

Lai uzņēmumā valdītu kārtība, ļoti svarīgi ir izveidot pārdomātu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Ja vairākās vietās lielā noliktavā būs atkritumiem paredzēti konteineri, ja tie būs arī ārpusē, kārtību uzturēt būs pietiekami viegli un darbinieki būs motivēti to darīt.

Attēls: AJ Produkti

Tāpat jāieceļ atbildīgais par to, lai atkritumu konteineri būtu iztukšoti un tajos nesāktu veidoties pārāk nepatīkamas smakas un izgarojumi. Ja pa ceļam ir atkritumu konteiners, diezin vai kāds nebūs pietiekami motivēts to izmantot. Savukārt, ja konteiners atradīsies tālu no darbavietas, ja tam būs grūti noceļams vāks, atkritumi var sākt krāties uz galdiem.

Kā izvēlēties piemērotāko?

Bet kādi tad ir paši konteineri un pēc kādiem kritērijiem izvēlēties savam uzņēmumam piemērotāko?

Skaidrs, ka biroja vidē, kur lielāko daļu atkritumu veido papīrs, nepieciešami parasti papīrgrozi, kas tiek novietoti pie katra galda. Kā arī vēlams novietot arī vienu konteineru, kurā tiek vākta makulatūra.

Pieejami arī šķirojamie konteineri, kuri sastāv no vairākām atverēm, katra no kurām ir piemērota noteikta veida atkritumiem. Tādi nereti tiek izvietoti birojos un arī sabiedriskās ēkās, piemēram, lielveikalos, lai iepērkoties vienmēr pa ceļam ir iespēja savus atkritumus izmest tieši tiem paredzētajā vietā.

Ja nepieciešams lielāks atkritumu konteiners, piemēram, noliktavā, ir iespējams izvēlēties, piemēram, 240 litru ietilpīgu konteineri ar vāku. Lielie konteineri teju vienmēr ir komplektā ar vākiem, tādējādi apkārtējā vide tiek pasargāta no nepatīkamām smakām. Pieejami gan modeļi, kuriem vāks ir tradicionāli noņemams, gan arī tādi, kuriem tas piestiprināts klāt un atverams.

Vēl kāda opcija, kas var atvieglot atkritumu apsaimniekošanu – konteineri ar riteņiem. Bez tiem neiztikt, ja ikdienā nepieciešams mainīt konteinera atrašanās vietu, ja konteiners ir salīdzinoši liels un smags, tāpēc riteņi būtiski atvieglo pārvietošanu.

Attēls: AJ Produkti

Kur un kad iegādāties?

Ja uzņēmumā tiek konstatēts, ka esošie konteineri bieži iet pāri malām vai arī kādās noteiktās vietās atkritumi sakrājas, piemēram, uz galda, nepieciešams iegādāties papildu konteinerus.

Ieskatieties AJ Produkti sortimentā! Tur atrodami atkritumu konteineri gan rūpnieciskiem un lieliem objektiem, gan arī papīrgrozi, kas noderēs biroja ikdienā.