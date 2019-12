Kristaps Porziņģis pret Seržu Ibaku – “Mavericks” izbraukuma spēlē Toronto saskārās ar neierasti lielu pretinieku vēlmi spēlēt aizsardzībā. Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Dalasas “Mavericks” svētdien zaudējumu piedzīvojusi, jo neprata pareizi atbildēt uz Toronto “Raptors” aktīvo spēli, ko vienība demonstrēja mača otrajā pusē, sarunā ar žurnālistiem norādīja Latvijas basketbola spīdeklis Kristaps Porziņģis.

Porziņģis svētdien NBA spēlē atzīmējās ar 19 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, viņa pārstāvētajai Dalasas “Mavericks” ciešot zaudējumu.

“Mavericks” viesos ar 107:110 (17:20, 34:22, 35:21, 21:47) piekāpās NBA čempionei Toronto “Raptors”, kas svinēja piekto uzvaru pēc kārtas.

“Ir vilšanās sajūta. Uzņemos pilnu atbildību par zaudēto spēli,”

neapmierināts ar savas komandas sniegumu bija galvenais treneris Riks Kārlails. “Nonācām līdz punktam, kad zaudējām savu agresivitāti. Protams, jāuzteic arī viņu aktīvā segšana, taču mēs tai pretojāmies pārlieku pasīvi. Par to atbildība ir jāuzņemas man.”

“Jāuzteic arī Toronto fani, kuri visas spēles garumā uzturēja lielisku enerģiju. Kad saskaries ar tik lielu spēku, pašiem jāatbild ar vēl lielāku, bet mēs to neizdarījām gana laicīgi.”

Lai arī speciālists bija neapmierināts ar komandas spēli, azotē atradās arī kāds labāks vārds.

“Patika kā savācāmies spēles galotnē, izveidojot sev metiena iespēju, kas varēja atnest uzvaru. Esmu vīlies, bet no tā mācīsimies un dosimies tālāk,” norādīja Kārlails.”Arī ģērbtuvē puišiem teicu, ka atbildība par šīs spēles rezultātu ir jāuzņemas man.”

“Mavericks” komandai aizvadītajā nedēļā bija četras spēles, kurās izdevās izcīnīt divus panākumus, taču Kārlails norādīja, ka šāds sniegums neesot pārsteidzošs, jo patiesībā tiek gaidīts kas vairāk.

“Necenšamies kļūt nedaudz labāki. Vēlamies darīt neatkārtojamas lietas,” par komandas mērķiem stāstīja treneris. “Neesmu pārliecināts vai vēl kādu reizi saskarsimies ar šādu situāciju. Toronto vienība ir iespaidīga, jo laukumā dodas spēlētāji ar lielu ātrumu un labām prasmēm.”

Trenera viedoklim par pasīvu atbildi aktīvajai Toronto vienības segšanai piekrita arī Porziņģis.

“Mēs nepratām pareizi atbildēt uz viņu spiedienu un enerģiju. Tas arī bija izšķiroši, jo viņa veica lielu atrāvienu, kuram mēs vairs nespējām atbildēt,” norādīja Porziņģis.

Dalasas komanda trešajā ceturtdaļā iekrāja 30 punktu pārsvaru, taču to izniekoja, spēles ceturtajā nogrieznī ielaižot 47 punktus.

Toronto vienībai tā bija lielākā atspēlēšanās komandas vēsturē.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā iemeta divus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem.

Tāpat viņš bez 12 izcīnītajām atlēkušajām bumbām pārķēra vienu bumbu, bloķēja trīs metienus, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. “Mavericks” ar Porziņģi laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Porziņģis ar “double-double” izcēlies jau piecās spēlēs pēc kārtas, bet iepriekšējās četrās cīņās šajā sērijā viņš sasniedza 20 punktu robežu.