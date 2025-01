Foto: Shutterstock

Automehāniķis brīdina: šīs trīs frāzes nekad nevajadzētu teikt mehāniķim, pretējā gadījumā riskējat ar pārmērīgi lielām remonta izmaksām







Automašīnas remonts nereti ir dārga padarīšana, un, lai izvairītos no pārmaksāšanas, ir svarīgi būt uzmanīgiem un izvēlēties atbilstošas frāzes, ko neteikt automehāniķim. Automehāniķis ir brīdinājis autovadītājus par trīs frāzēm, kuras nevajadzētu teikt mehāniķiem, lai izvairītos no apkrāpšanas vai pārmērīgām remonta izmaksām.

Mehāniķis, kurš regulāri dalās padomos, kā samazināt iespēju, ka automašīnai rodas bojājumi, un sniedz ieteikumus kā remontēt automašīnas norāda, ka viens no galvenajiem ieteikumiem ir nekad neatzīt, ka neko nesaprotat no automašīnām, jo tas var radīt risku tikt apkrāptam.

Pēc viņa teiktā, frāze, piemēram, “Es neko nesaprotu no automašīnā, lūdzu palīdziet,” var izraisīt divas pilnīgi pretējas reakcijas. Godīgs mehāniķis šo uztvers kā lielu atbildību un centīsies veikt darbu pēc labākās sirdsapziņas, apzinoties, ka jūs viņiem pilnībā uzticaties. Šādā situācijā jūsu automašīnai tiks pievērsta īpaša uzmanība, lai remonts tiktu veikt kvalitatīvi.

Taču jāuzmanās no negodīgiem mehāniķiem, kuri šādu situāciju var izmantot savā labā. Apzinoties, ka klientam nav pietiekamu zināšanu par auto remontu, viņi var noteikt nevajadzīgus remontdarbus vai prasīt pārmērīgu samaksu, nebaidoties no tā, ka jūs to varētu apšaubīt.

Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, ieteicams izrādīt interesi un vismaz minimāli izpētīt problēmas raksturu, pat ja tehniskās zināšanas ir minimālas. Tas radīs iespaidu, ka esat pietiekami informēts un neesat viegli apmānāms klients.

Tāpat arī mehāniķis iesaka autovadītājiem izvairīties no melu stāstīšanas par to, kā radusies konkrētā problēma, jo tas var apgrūtināt un sadārdzināt bojājumu novēršanu. Piemēram, sakot “Es nezinu kas notika, tas vienkārši sabojājās.”

Viņš skaidro, ka godīgums ir svarīgs, jo, ja autovadītājs slēpj faktus vai izdomā iemeslus, tas var novest pie nepareiziem secinājumiem par bojājuma cēloni, kas galu galā apgrūtinās remonta darbu veikšanu. Pat ja ir grūti atzīt, ka problēma radusies neuzmanības dēļ, tas ir svarīgi, jo mehāniķim ir jāzina pilnīgi visa situācija, lai veiktu nepieciešamos darbus un nodrošinātu pareizu risinājumu.

Mehāniķis arī iesaka izvairīties no frāzes “Es domāju, ka tas būs dārgs remonts,” jo tas var radīt priekšstatu, ka jūs pieņemat, ka problēma ir sarežģīta, un tas var ietekmēt mehāniķa izvēli attiecībā uz pakalpojuma piedāvājumu.

Ja mehāniķis ir godīgs, viņš veiks rūpīgu diagnostiku un piedāvās nepieciešamo remontu, kas būs atbilstoši problēmas nopietnībai. Taču, ja mehāniķis nav godīgs, viņš var izmantot jūsu pieņēmumu kā iespēju pieprasīt lielāku samaksu par automašīnas detaļām, zinot, ka jūs jau esat noskaņojies uz to, ka remonta izmaksas būs augstas.

Materiāls sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.