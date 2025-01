Foto: SHUTTERSTOCK

Ieteikumi, kā pilnveidot praksi novietot auto "kabatā" nekļūdoties







Mācēt novietot auto stāvvietā ielas malā paralēli ir nozīmīga prasme, kas ikdienā nepieciešama katram transportlīdzekļa vadītājam.

Ir sarežģīti sniegt padomu, kas piemērojams jebkurai situācijai, – auto novietošana stāvvietā un darbības atkarīgas no transportlīdzekļa izmēriem – autobusa vadītājam un vieglā auto vadītājam nepieciešamās prasmes būtiski atšķirsies. Arī vieglie auto tiek ražoti dažādu izmēru, piemēram, hečbeks vai džips dažkārt būs pat līdz divām reizēm augstāks, platāks un garāks nekā divvietīgs pilsētas elektroauto.

Jānovērtē stāvvietas garums

Lai novietotu auto stāvvietā ielas malā paralēli tai, vispirms jāsaprot, vai auto garums ir mazāks par atlikušās stāvvietas garumu, atstājot vismaz 30 cm auto priekšpusē un aizmugurē. Pēc tam tas jānovieto blakus priekšējai automašīnai ar aptuveni metra atstarpi starp tām, atstājot stāvvietu aiz sevis labajā pusē. Tad stūre jāpagriež līdz galam pa labi un jāiebrauc stāvvietā atpakaļgaitā 45–50 grādu leņķī.

Jo lielāks būs leņķis, iebraucot stāvvietā, jo lielāka iespēja uzbraukt apmalei un sabojāt auto aizmuguri.

Praktiskajās nodarbībās autoskolas kursantiem tiek speciāli veikts treniņš auto novietošanai paralēli brauktuves apmalei ar atpakaļgaitas manevru. Ja auto jānovieto stāvēšanai starp divām citām automašīnām, parasti jāmeklē stāvvieta, kas ir vismaz 1,5 reizes garāka par jūsu auto, kaut gan pieredzējuši autovadītāji dažkārt šādā situācijā spēj novietot auto arī vietās, kas ir vien pāris centimetru garāka par pašu auto pēc apstāšanās. Nostājoties blakus priekšējai automašīnai, mēs apstājamies, kad redzam blakusesošās automašīnas virsbūvi aizmugurējā loga trijstūra stikliņā.

Jāskatās spoguļos

Tātad, kad aizmugurējā loga mazajā stikliņā redzam blakusautomašīnas virsbūves beigas, griežam stūri līdz galam pa labi un braucam stāvvietā aptuveni 45 grādu leņķī, kamēr kreisajā atpakaļskata spogulī redzam aizmugurē esošā auto priekšējās stiprības statnes. Iztaisnojam stūri un braucam atpakaļ taisni, kamēr auto priekšējā statne aizsedz priekšā esošā auto aizmugurējo kreiso stūri. Uzreiz pēc tam griežam stūri pretējā virzienā iepriekš veiktajam manevram un skatāmies atpakaļskata spogulī atstatumu starp automašīnu un brauktuves malu vai ietves paaugstinājuma daļu un aizmugurē esošo auto. Ieteicamais attālums no ietves ir 30 cm. Kad automašīna iztaisnota attiecībā pret ietvi, vēlreiz pārbaudām distanci no ietves. Ja distance ir pārāk liela, varam veikt korekcijas manevru, griežot stūri pa labi un, braucot uz priekšu, piebraukt tuvāk apmalei, attiecīgi, iztaisnojot stūri, pirms esam tuvāk par 30 cm no priekšējās automašīnas. Tādā veidā turpinām iekārtoties stāvvietā ar kustību korekcijām.

Konsultējusi SIA Autoskola Credo Autoprieks instruktore Monika Ezermale