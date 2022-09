Apsūdzētais Edgars Daņiļevičs (centrā) uz tiesu tika atvests no apcietinājuma, viņš jau iepriekš sodīts par auto zādzību. Foto: Artis Drēziņš

Tiesa noteikusi bargu sodu autovadītājam, kurš pa Rīgu pārvietojās ar ātrumu 240 km/h Ieteikt







Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pagājušajā nedēļā Zemgales rajona tiesā Aizkrauklē piesprieda 1980. gadā dzimušajam autovadītājam Edgaram Daņiļevičam piecu gadu cietumsodu un tiesību atņemšanu uz desmit gadiem.

Daņiļevičs pirms trim gadiem sarīkoja kinotrillera cienīgu mukšanu no policistiem, kurā cieta gan pats, gan likumsargi. Notikumi risinājās 2019. gada 24. jūlija vakarā no Rīgas līdz Ogrei. Bija vismaz 15 policistu raidīti šāvieni bēgoša autovadītāja virzienā, kurš dažbrīd braucis ar 240 km/h ātrumu, sabojātas citu iedzīvotāju automašīnas, ķeršanā iesaistīti policisti no Rīgas, Salaspils un Ogres, vajāšanas laikā cietuši četri likumsargi.

Kā vēlāk izrādījās, pie “Audi A6” stūres sēdējis cilvēks, kurš izsludināts policijas meklēšanā, atrodas kokaīna un sintētisko narkotiku reibumā. Sākumā policisti mēģinājuši audi apturēt mierīgi, bet tas nav izdevies un sākusies mežonīga pakaļdzīšanās ar sadursmēm un šaušanu.