Foto: Edijs Pālens/LETA

Autovadītāji, iespējams, vairs nedrīkstēs atteikties no policijas veiktās alkohola pārbaudes izelpā Ieteikt







No alkohola koncentrācijas pārbaudes procesa paredzēts izslēgt iespēju personai subjektīvi bez jebkāda pamata atteikties no amatpersonas veiktās alkohola koncentrācijas pārbaudes vai nepiekrist tās rezultātiem. Tāpat plānots noteikt atbildību par atteikšanos no policista prasītās pārbaudes veikšanas. To paredz grozījumi likumos, ko 8. oktobrī atbalstīja valdība, par to vēsta portāls lsm.lv.

Reklāma Reklāma

Šobrīd, lai konstatētu alkohola koncentrāciju personas izelpā, policists ir tiesīgs ar šim nolūkam paredzētu mēraparātu pārbaudīt personas izelpas gaisu. Savukārt, ja ir pamatotas aizdomas, ka persona ir alkohola ietekmē vai reibumā, bet izelpas gaisa pārbaudi nav iespējams veikt vai persona nepiekrīt pārbaudes veikšanai vai veiktās pārbaudes rezultātiem, amatpersona nogādā personu ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai.

Līdz ar to šobrīd alkohola lietošanas pārbaudes process ir pakārtots personas attieksmei. Savukārt atbildība par atteikšanos no alkohola testa iestājas tikai tad, ja persona ārstniecības iestādē atsakās no medicīniskās pārbaudes.

Ņemot vērā to, ka alkohola koncentrācijas rādījums, šādi novilcinot laiku, var samazināties, tas apgrūtina objektīvu datu iegūšanu.

Valsts policija vairākkārt ir uzsvērusi, ka valstī pastāvošais ārstniecības iestāžu tīkls, kurās var tikt veiktas medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs, nespēj nodrošināt savlaicīgu attiecīgo pārbaužu veikšanu, tādējādi radot iespēju personām mēģināt izvairīties no likumā paredzētās atbildības par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola ietekmē.

Jaunie grozījumi paredzēs būtiski resursu ietaupījumu, tie tagad tālāk tiks nodoti izskatīšanai Saeimā.

2023. gadā pie kriminālatbildības par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, sauktas 1083 personas. Savukārt 2024. gada pirmajos deviņos mēnešos par šo noziedzīgo nodarījumu kriminālatbildība piemērota 810 personām. Neskatoties uz minēto, statistikas dati apliecina, ka joprojām ir liels to transportlīdzekļu vadītāju skaits, kuri vada transportlīdzekli alkohola ietekmē, tādējādi būtiski apdraudot satiksmes drošību.