Foto: SHUTTERSTOCK

Atmiņas zudums pēc alkohola lietošanas. Zinātnieki nosaukuši trīs galvenos tā iemeslus Ieteikt







Alkohola lietošana ne tikai palielina risku nomirt no sirdslēkmes un citām slimībām ilgtermiņā, bet, ja pārdozēts, itin bieži arī var izraisīt atmiņas zudumu nākamajā rītā. Zinātnieku grupa no Pensilvānijas universitātes (ASV) mēģināja noskaidrot šādu “prāta aptumšošanas” cēloni. Rezultāti tika publicēti žurnālā Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Reklāma Reklāma

Kā atzīmē pētnieki, atmiņas traucējumi ir diezgan izplatītas alkohola lietošanas sekas. Lai izprastu iemeslus, zinātnieki veica eksperimentu ar 79 brīvprātīgajiem studentiem vecumā no 18 līdz 22 gadiem.

Viņi visi bija aprīkoti ar plaukstas locītavas sensoriem, lai uzraudzītu alkohola reibuma līmeni, kā arī katru rītu tika lūgts aizpildīt anketas, ziņojot, vai iepriekšējā vakarā ir dzēruši un vai atceras vakara notikumus.

Eksperimenta laikā, kas ilga mēnesi, tika fiksētas 486 alkohola lietošanas epizodes, no kurām 147 sekoja amnēzija. 69,3% eksperimenta dalībnieku vismaz vienu reizi šajā laikā piedzīvoja atmiņas zudumu.

Salīdzinot visus apkopotos datus, pētījuma autoriem izdevās identificēt trīs galvenos faktorus, kas ietekmē atmiņas zudumu pēc dzeršanas – alkohola intoksikācijas biežumu, tā ilgumu un maksimālo vērtību.

“Rezultāti apstiprina uzskatu, ka tas, kā cilvēks dzer, ir svarīgs, lai prognozētu ar alkoholu saistīto atmiņas zuduma risku,” sacīja zinātnieki. Pēc pētnieku domām, straujš alkohola intoksikācijas rādītāju pieaugums palielina atmiņas zuduma risku 2,69 reizes. Maksimālā alkohola koncentrācija asinīs palielina “aptumšošanas risku” 2,93 reizes. Bet visspēcīgākais efekts ir intoksikācijas ilgumam: ilgstoši lietojot alkoholu, īslaicīgas amnēzijas risks palielinās 4,16 reizes.

Vienlaikus pētījuma autori atzina, ka iegūto rezultātu reprezentativitāte nav ideāla. Pirmkārt, viņiem bija ļoti mazs subjektu paraugs, no kuriem lielākā daļa bija gaišādainās (86,1%) meitenes (55,7%).

Otrkārt, eksperiments ilga tikai mēnesi un iekrita uz Svētā Patrika dienu (kas tradicionāli saistīts ar alkohola lietošanu) un pēc tam uz Lieldienu nedēļas nogali (kad daudzi studenti dodas mājās, kur dzer mazāk).

Tāpat tiek atzīmēts, ka dažos gadījumos studenti, iespējams, nav sapratuši, ka viņiem ir atmiņas traucējumi, un acīmredzot to nav ierakstījuši anketā.