Kāda ir alkohola iedarbība uz organismu – kad tas sāk iedarboties un kad tas pazūd, kad var atkal sēsties pie stūres?







Kāda ir alkohola iedarbība uz organismu – kad tas sāk iedarboties un kad tas pazūd, kad var atkal sēsties pie stūres? Ir veikti virkne pētījumu par šo lietu, secināts, ka pat pie nelielām promilēm izmainās cilvēku uzvedība un reakcijas ātrums, uztvere, gaismas reakcijas, tā TV24 raidījumā “Cilvēks. Ceļš. Drošība” atzina Astrīda Stirna, VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja.

Pierādīts, ka vienas minūtes laikā, esot pie stūres, ir jāpieņem ap 100 lēmumu, reakcijas ātrums un lēmumu pieņemšanas ātrums tāpēc ir būtisks. Ja izmaiņas jau ir pie nelielam promilēm, tad kā ir pie augstākām, vaicā Stirna.

Ja jautājums ir par to, cik drīkst izdzert un droši sēsties pie stūres, tad tādas rekomendācijas nevienam dot nevar, jo tādas drošas devas nemaz nav, īpaši jauniem cilvēkiem, kas vēl nav uzsākuši alkohola lietošanu.

Pēdējie uzskati no PVO vēsta, ka drošu devu nav. “Protams, ir svarīgs arī organisms, cik tas ātri pārstrādā alkoholu, tomēr arī par šo nav rekomendāciju, loģiski! Viss ir individuāli – gan no dzēriena veida, gan vecuma, gan svara, gan dzimuma, gan no apēstā.”

Ja ir svinēts un lietots alkohols, skaidrs ir viens, – ir jāietur pauze pirms atkal sēsties pie stūres. Ja lietots pustlirs stiprā alkohola, tad diennakti vismaz būtu jāatturas no sēšanās pie stūres, skarbi norāda speciāliste.