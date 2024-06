Foto: pexels.com

Ne tikai desmaizes un banāni – ko nedrīkst ēst un dzert, braucot pie stūres







Ukrainā alkohola satura norma autovadītāja asinīs, kas ļaus izvairīties no 17 000 grivnu naudas soda un tiesību atņemšanas uz gadu, ir 0,2 promiles. Kā izrādās, lai “neiebrauktu” nepatikšanās, ir ne tikai jāseko līdzi izdzertā alkohola daudzumam, bet arī jāzina, kurš ēdiens var provocēt alkohola koncentrācijas līmenī asinīs, par to raksta Unian. Kuri produkti var liecināt par alkohola klātbūtni asinīs, kurus medikamentus nevajadzētu lietot pirms sēšanās pie stūres un brauciena laikā?

Ko nevajadzētu ēst, vadot automašīnu

Daži autovadītāji var saņemt naudas sodu par it kā braukšanu reibumā, kaut arī nav lietojuši alkoholu. Šāda situācija iespējamas, jo alkometrā parādās promiles pēc tam, kad cilvēks ēdis ēdienus, kas to gatavošanas laikā raudzēti, vēsta Telegram kanāls “You Are a Lawyer”. Turklāt problēmas var rasties no produktiem, kuriem ir spirta pildījums/impregnēšana.

Piemēram, pēc apelsīna ēšanas alkometrā var “izlēkt” 0,2 promiles, bet banāna dēļ šis rādītājs var būt vēl lielāks – 0,22. Arī alkometrā var redzēt līdz 0,2 promiles pēc tam, kad tikko apēsta rupjmaize ar sviestu un kūpinātu desu. Tāpat jāuzmanās no maizes izstrādājumiem, kas apstrādāti ar vielām, kas satur alkoholu, un alkoholiskajiem konfektēm. Šādu gardumu dēļ alkohola tests asinīs var uzrādīt līdz 0,3 promilēm.