Džo Baidens Polijā, tiekoties ar ukraiņu bēgļiem Foto: AP/Scanpix/LETA

Baidens neatsakās no saviem vārdiem par Putinu







ASV prezidents Džo Baidens pirmdien paziņoja, ka neatsakās no saviem vārdiem par to, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins nedrīkst palikt pie varas.

Baidens uzsvēra, ka viņa teiktais nav nozīmējis ASV politikas maiņu attiecībā pret Krieviju un ka viņa viedoklim pamatā bija emocijas dienas gaitā.

Atbildot uz reportiera jautājumu, vai viņu uztrauc tas, ka Putins viņa izteikumus uztvers kā eskalāciju, Baidens sacīja, ka viņam ir vienalga, ko Putins domā par viņa teikto.

Baidens arī sacīja, ka esot runājis ar Krievijas tautu, kad viņš izteicās par Putinu.

“Es ne no kā neatsakos (..) Es paudu morālu sašutumu par Putina izturēšanos un šī cilvēka darbībām. Es ne toreiz, ne tagad neizteicos par izmaiņām politikā. Es nelūdzu piedošanu par to (..) Mani neuztrauc tas, ko viņš domā. (..) Es to darīju zināmu ne tikai Krievijas pilsoņiem, bet visai pasaulei. Tā ir tikai vienkārša fakta konstatācija, ka šāda izturēšanās ir absolūti nepieņemama,” sacīja Baidens.

Baidens sestdien savā runā Varšavā paziņoja, ka iebrukums Ukrainā ir Maskavas stratēģiskā kļūda un ka Putins vairs nedrīkst palikt pie varas.

“Dieva vārdā, šis cilvēks nedrīkst palikt pie varas,” uzsvēra ASV līderis, gan nenosaucot Putinu vārdā.

Drīz pēc tam Baltā nama pārstāvis paskaidroja, ka Baidena teiktais nenozīmējot tiešu aicinājumu gāzt Putinu, bet gan neļaut viņam īstenot ietekmi pār kaimiņvalstīm.

Vēl pirms tam sestdien Baidens pēc Ukrainas bēgļu centra apmeklējuma Varšavā nosauca Putinu par miesnieku. Uz žurnālistu jautājumu, ko viņš domā par Putinu pēc tikšanās ar Ukrainas bēgļiem, Baidens atbildēja: “Viņš ir miesnieks.”